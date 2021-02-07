Мінсоцполітики та Нафтогаз спростили процедуру зміни газопостачальника для отримувачів пільг і субсидій

Міністерство соціальної політики України за сприяння Групи Нафтогаз спростило процедуру інформування про зміну постачальника газу для вразливих категорій населення – побутових клієнтів, які отримують субсидії чи пільги. Клієнтам не потрібно особисто відвідувати чи повідомляти Управління соціального захисту населення (УСЗН) про зміну постачальника та щомісячну ціну газу, адже тепер між постачальниками та органами соцзахисту налагоджено обмін даними в електронному форматі.

Міністерство довело до структурних підрозділів з питань соціального захисту населення обласних та Київської міської державних адміністрацій спрощену процедуру інформування про зміну постачальника для пільгових категорій населення та отримувачів субсидії, а також зауважило, що в умовах протиепідемічних заходів та з метою запобігання поширенню COVID-19 місцеві управління соціального захисту населення не повинні вимагати від отримувачів пільг та субсидій додаткового підтвердження чи довідок щодо зміни постачальника.

Зазначимо, що субсидіанти та пільговики можуть безперешкодно змінити постачальника газу та отримати вигіднішу ціну на ресурс на ринку, що особливо важливо для вразливих верств населення. Зміна постачальника газу не впливає на пільги та субсидії, які нараховувалися клієнту до цього. Процедура написання заявки та набір документів не відрізняються від загальних процедур зміни газопостачальної компанії. Під час подачі заявки клієнт лише має вказати наявність пільг або субсидій.

Відкритий ринок газу та цінова конкуренція між постачальниками ¯ це значні переваги для всіх його учасників. У побутових споживачів є можливість економити на газових платіжках, обравши постачальника із вигідними цінами. Ринкова ціна на газ для субсидіантів та пільговиків ¯ це також економія для державного бюджету України. У результаті переходу клієнтів до постачальника з вигіднішими цінами державні видатки на оплату субсидій зменшуються, тобто держава платить меншу ціну за газ компаніям, які надають комунальні послуги пільговим категоріям населення.

Нововведення, ініційоване Групою Нафтогаз та Мінсоцполітики, спрощує процедуру обміну інформацією для всіх постачальників на ринку та органів соціального захисту населення: проводити обмін даними вони можуть в електронному форматі, а газопостачальні компанії не зобов’язані надавати додаткові відомості, які не передбачені Положенням про порядок призначення житлових субсидій, затвердженим постановою Кабінету міністрів України від 21.10.1995 № 848 (зі змінами), та Порядком надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу у грошовій формі, затвердженим постановою Кабінету міністрів України від 17.04.2019 № 373 (зі змінами).

«Нафтогаз спільно з Мінсоцполітики постійно працюють над спрощенням процедури зміни постачальника газу для отримувачів пільг та субсидій. Для нас важливо, щоб подача заявки займала лічені хвилини і від клієнта не вимагалося ніяких додаткових дій чи документів. Відтепер УСЗН не повинні вимагати від споживачів підтверджувати особисто зміну постачальника і приносити додаткові довідки чи ще якісь документи. Це насправді полегшення для всього ринку: як для клієнтів, так і для постачальників та органів соцзахисту. Ми продовжуємо удосконалювати процеси. ГК «Нафтогаз України», наприклад, запропонувала розглянути можливість інтеграції бази УСЗН з базою постачальника газу щодо клієнтів, що мають пільги та субсидії, а також можливість призначати соціальні допомоги зі боку УСЗН не за особовими рахунками постачальника або номерами справ, а за ЕІС-кодами клієнтів. Сьогодні зручність та вигода для клієнтів – основні рушійна сила для змін на відкритому ринку газу», ¯ зазначив Максим Рабінович, директор дивізіону «Роздрібний бізнес».

Якщо у споживача виникли питання щодо нарахування пільг, для їх вирішення він може звернутися до свого управління соцзахисту. Перевірити наявність пільгової категорії можна в особистому кабінеті на сайті ГК «Нафтогаз України» gas.ua або у чат-боті GASUA у Viber та Telegram.

Департамент з інтегрованих комунікацій НАК «Нафтогаз України»

Источник: naftogaz.com

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