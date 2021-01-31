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Мінсоцполітики виступає за державно-приватне партнерство на ринку соціальних послуг

Мінсоцполітики виступає за державно-приватне партнерство на ринку соціальних послуг

Марина Лазебна, Міністр соціальної політки, під час доповіді на засіданні Верховної Ради України з питання «Стан та проблеми реалізації Закону України «Про соціальні послуги» окреслила основні стратегічні напрями розвитку системи надання соціальних послуг в Україні:

• Завершення стандартизації гарантованого обсягу та якості соціальних послуг.

• Розробка підходів до поєднання медичних та соціальних послуг в рамках одного закладу, який надає послуги з цілодобовим проживанням.

• Забезпечення ефективної роботи механізмів державно-приватного партнерства на ринку надання соціальних послуг.

«Ми маємо визнати, що ринок надання соціальних послуг приватними надавачами існує. Він зараз у переважній більшості в тіні, його необхідно «виводити на світло», забезпечувати його прозорість, наявність достовірної інформації про нього у споживачів, адже така практика потрібна людям та корисна для держави», - зазначила Марина Лазебна.

• Забезпечення регулювання ринку, оскільки він має суттєвий вплив на здоров’я та життя людей. Держава має підтримувати розвиток надання соціальних послуг добросовісними надавачами, які дотримуються стандартів діяльності та забезпечують якість надання послуг. Також держава повинна мати дієві механізми виявлення та відсторонення від надання послуг недобросовісних надавачів, притягнення їх до відповідальності.

«Резюмуючи, хочу сказати, що якісні та доступні послуги для кожної людини можливі тоді, коли держава задає стандарти послуг, розвиває та регулює ринки таких послуг, а споживач має повну та доступну інформацію про них», - прокоментувала Марина Лазебна.

Источник: msp.gov.ua

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