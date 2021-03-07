Мінсоцполітики вітає підписання Президентом закону про «електронні трудові книжки»
Мінсоцполітики вітає підписання Президентом України Володимиром Зеленським Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі”, розробленого Мінсоцполітики.
Прийняття цього Закону є продовженням реалізації ініціатив Глави держави в рамках глобальної цифровізації країни.
Згідно з положеннями Закону, ведення обліку трудової діяльності працівників здійснюватиметься в електронній формі у Державному реєстрі загальнообов’язкового державного соціального страхування.
Відповідні цифрові соціальні сервіси будуть впроваджені через 3 місяці, тобто з дати набрання чинності Законом.
Облік даних про трудову діяльність, освіту та інших відомостей про працівника вестиме Пенсійний фонд, який з 2000 року відповідає за накопичення, зберігання та обробку інформації про страховий стаж працівників для набуття ними права на отримання пенсій та страхових виплат.
Інформація про трудову діяльність за попередні роки в електронний реєстр зможе вноситися як самостійно працівником, так і його роботодавцем у вигляді сканованих або оцифрованих копій передбачених законодавством документів (трудової книжки, довідок тощо) з обов’язковим накладанням кваліфікованого електронного підпису.
За бажанням працівника роботодавець буде зобов’язаний продовжувати облік трудової діяльності в паперовій формі, однак у такому випадку паперова трудова книжка зберігатиметься в працівника.
Включення до реєстру відсутніх відомостей з паперових трудових книжок передбачається здійснити протягом 5 років після набрання Законом чинності. У цей перехідний період може застосовуватися і паперова, і електронна форма обліку трудової діяльності.
Інформацію про свою трудову діяльність і страховий стаж громадяни зможуть отримати у вигляді електронного документа через вебпортал Пенсійного фонду України. Цей документ матиме статус офіційного та зможе пред’являтися громадянами у формі витягу за потребою.
Окрім інших переваг, електронна трудова книжка створить можливість автоматичного призначення пенсії за віком через особистий електронний кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України.
Источник: msp.gov.ua