Мінсоцполітики вважає, що зволікати із запровадженням пенсійних накопичень не можна

Міністерство соціальної політики надало Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів пропозиції до проектів законів України «Про загальнообов’язкове накопичувальне пенсійне забезпечення» (реєстр. № 2683 від 27.12.2019) та «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо загальнообов’язкового накопичувального пенсійного забезпечення» (реєстр. № 2763 від 16.01.2020), які підтримуються широкими колами експертів.

Пропозиції реалізують стратегію, спільно погоджену Прем’єр-міністром України, Міністром соціальної політики та профільним Комітетом Верховної Ради, та спрямовані на підвищення захисту пенсійних накопичень людей і зниженню навантаження на бізнес під час запровадження другого рівня пенсійної системи України.

Пропозиції Мінсоцполітики забезпечать:

- Зниження ризиків корупції та зловживань за рахунок єдиних підходів до суб’єктів, що надаватимуть послуги в системі накопичувального пенсійного забезпечення, без створення «особливих умов» для окремих структур, навіть якщо їх засновником є держава.

- Посилення відповідальності засновників недержавних пенсійних фондів, що надаватимуть послуги в системі загальнообов’язкового накопичувального пенсійного забезпечення, та пов’язаних з цими фондами осіб.

- «Єдине вікно» для роботи людей зі своїми пенсійними накопиченнями, вибору та заміни накопичувального фонду, де всі процедури максимально автоматизовані, забезпечується максимальна надійність обліку пенсійних накопичень людей та збереження інформації про них через чітке розмежування функцій та завдань центрального адміністратора системи загальнообов’язкового накопичувального пенсійного забезпечення та функцій адміністраторів пенсійних фондів, уникнення поєднання цих функцій в одній особі, і, відповідно, уникнення конфлікту інтересів.

- Єдині підходи до пенсійних виплат у системі накопичувального пенсійного забезпечення, зрозумілість виплат для учасників системи.

- Можливість не збільшувати податкове навантаження на фонд оплати праці для роботодавців та працівників при запровадженні системи.

Реалізація таких змін забезпечить функціональну спроможність системи, її відповідність ринковим реаліям, зменшення корупційних ризиків, посилення захисту людини та її пенсійних накопичень.

Пропозиціями до законопроекту № 2763 передбачаються зміни до Податкового кодексу України та до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» в частині сплати накопичувального внеску до системи загальнообов’язкового накопичувального пенсійного забезпечення.

Источник: msp.gov.ua

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