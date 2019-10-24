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Мінсоцполітики запевняє, що зміна відсотків в субсидіях не торкнеться опалювального сезону

Мінсоцполітики запевняє, що зміна відсотків в субсидіях не торкнеться опалювального сезону

Мінсоцполітики запевнило що зміна відсотку платежу субсидії не торкнеться цього опалювального сезону, і її відчують лише одержувачі з найвищими доходами.

Про це повідомляється на урядовому порталі.

20 жовтня Кабінет міністрів постановив змінити відсоток платежу у формулі субсидії з 15% до 20% .

У Мінсоцполітики зазначають, що принцип розрахунку субсидій зовсім не змінився і визначається індивідуально: чим менші доходи домогосподарства, тим менша обов’язкова частка плати за комуналку, а отже, більший розмір субсидії.

За словами міністерства, субсидії в цьому опалювальному сезоні не будуть зменшені. У бюджеті на 2020 рік міністерство заклало на це 47 628,6 млн грн, чого цілком достатньо на думку Мінсоцполітики.

Міністерство соціальної політики запевняє, що пункт про збільшення субсидій вступає в дію з 1 травня 2020 року і не має жодного відношення до нинішнього опалювального сезону.

"Цей крок спрямований на посилення адресності та не вплине на найменш заможні категорії одержувачів субсидій", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що розмір субсидії для одержувачів з найвищими доходами зменшиться.

"Наприклад, якщо в опалювальному сезоні 2018-2019 років середній розмір платежу від доходу сім’ї становив 9,78% (хоча в формулі показник дорівнював 15%), при цьому більше 40% сімей сплачували всього до 7% , а ще 30% - 10% доходу, тобто зміна у формулі з 15% до 20% не значить такий відсоток сплати.

При цьому середній відсоток платежу буде на рівні 13,5%. Формула працює і весь час програми субсидій працювала так, що чим менші доходи, тим більша допомога", - коментують в Мінсоцполітики.

Нагадаємо:

У законопроекті про держбюджет на 2020 рік, який уряд вніс на розгляд Ради, передбачене зменшення видатків на субсидії на 8 мільярдів гривень або 14,5%. В уряді повідомили, що цих коштів має вистачити для всіх, хто звернеться за субсидією.

Источник: epravda.com.ua

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