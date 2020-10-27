Міністерство цифрової трансформації України запустило портал з інформацією про всі державні послуги

Гід з державних послуг — це інформаційний онлайн-портал про всі сервіси, що надаються органами виконавчої влади та місцевого самоврядування.

Сьогодні на сервісі доступна інформація про 1170 послуг — місце, строки, вартість, а також необхідні документи та спосіб оскарження їх результатів. Інформація постійно оновлюється і невдовзі на портал буде перенесено 100% державних послуг в Україні.

Послуги розподілено за 17 категоріями залежно від сфери діяльності та 36 життєвими подіями. Придбати нерухомість, змінити місце прописки чи відкрити бізнес — усю необхідну інформацію щодо офіційних реєстрацій та отримання необхідних послуг можна легко знайти на Гіді.

Гід з державних послуг — це офіційне джерело інформації. Якщо орган виконавчої влади чи місцевого самоврядування під час надання певної послуги вимагатиме довідку, яку не згадано на Гіді, посилання на Гід є аргументом для громадян — не надавати відповідні документи.

На Гіді з державних послуг працює зворотний зв’язок. Якщо користувач не знайшов інформацію про послугу чи виявив помилку в наявній інформації, можна скористатись зворотним зв’язком — і послуга обов’язково з'явиться на сервісі. Зворотний зв'язок допомагає покращити сервіс, виявити проблемні напрямки та найбільш популярні послуги.

Які найпопулярніші державні послуги в Україні?

– Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань;

– Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

– Державна реєстрація фізичної особи-підприємця;

– Реєстрація місця проживання;

– Реєстрація місця проживання дитини до 14 років;

– Реєстрація народження.

Проєкт реалізовано завдяки підтримці проєкту USAID/UK aid «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS» та за сприяння проєкту SURGe, що фінансується Урядом Канади.

Источник: msp.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»