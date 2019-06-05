Міністерство фінансів запускає інтерактивний «дешборд» про бюджетні видатки на загальну середню освіту

У березні-травні 2019 року Міністерство фінансів збирало дані про використання освітньої субвенції, а також деякі інші кількісні показники функціонування закладів середньої освіти в 2018 році в розрізі окремих шкіл в рамках моніторингу ефективного використання коштів. Інформацію надавали обласні державні адміністрації.

На основі зібраних даних Міністерство фінансів підготувало інтерактивний аналітичний інструмент («дешборд»), який дозволяє побачити бюджетні видатки на загальну середню освіту, як в цілому по країні, так і по окремих областях, чи навіть по окремих школах.

Ознайомитись з дешбордом можна за посиланням: ДЕШБОРД: аналіз ефективності видатків на загальну середню освіту

https://www.minfin.gov.ua/news/aspekti-roboti/dashbord-analiz-efektyvnosti-vydatkiv-na-zahalnu-seredniu-osvitu

Дані були зібрані з усіх областей (крім територій проведення ООС та тимчасово окупованих територій) та м. Києва. Всього було отримано дані щодо 14,8 тис. окремих шкіл, в яких навчаються 3,9 млн учнів, та працюють 425 тис. вчителів. Загальні видатки цих шкіл 2018 р. склали 82,8 млрд грн. Середні витрати по країні на підготовку одного учня в 2018 році склали 21,3 тис. грн на рік.

В аналізі враховані тільки кількісні показники, такі, як середня наповнюваність класів, середня кількість учнів на одного вчителя; якісні показники, такі як середній бал по ЗНО, в поточному аналізі не враховувались — це задача на перспективу.

До бази увійшла інформація про призупинені школи і не увійшла – про закриті, а дані по опорних школах включають в себе і дані по школах-філіях.

Аналіз, зокрема, показав, що в окремих районах та об’єднаних територіальних громадах середні видатки на навчання одного учня перевищують середні по країні в декілька разів. Такий розрив у сумах (близько 106 тис грн на учня в одному з районів Житомирської області та трохи більше 8 тис грн на учня в одній з ОТГ Львівської області) свідчить про різну ефективність використання бюджетних коштів на потреби загальної середньої освіти.

«Попередній аналіз свідчить, що в дуже багатьох випадках бюджетні видатки на загальну середню освіту є малоефективними. Залишки невикористаної освітньої субвенції на рахунках місцевих бюджетів станом на кінець 2018 року становили 4 млрд грн., але Мінфін постійно отримував прохання від місцевої влади про збільшення або наближення освітньої субвенції Серед причин неефективності – велика кількість малокомплектних шкіл, неоптимальна мережа закладів, неефективне використання ресурсів. Про це свідчать також і дані дослідження, проведеного Світовим банком в 2018 році, - сказав заступник Міністра фінансів Юрій Джигир. - Тому Міністерство фінансів України закликає органи місцевого самоврядування до підвищення ефективності використання бюджетних коштів на потреби загальної середньої освіти».

Мінфін буде проводити постійний моніторинг ефективності видатків на загальну середню освіту та оновлювати дані дешборду.

Додатково:

5 територіальних одиниць з найбільшими середніми видатками на 1 учня в 2018 році:

Лугинський район Житомирської області - 105,9 тис. грн

Любарський район Житомирської області - 81,9 тис. грн

Полонський район Хмельницької області - 75,4 тис. грн

Чорнухинський район Полтавської області - 71,7 тис. грн

Томаківський район Дніпропетровської області - 70,5 тис. грн

5 територіальних одиниць з найменшими середніми видатками на 1 учня в 2018 році:

Кам’янка-Бузька ОТГ Львівської області - 8,3 тис. грн

Клеванська ОТГ Рівненської області - 9,5 тис. грн

Благовіщенська ОТГ Запорізької області - 10,0 тис. грн

м. Ірпінь Київської області - 10,9 тис. грн.

м. Ізмаїл Одеської області - 12,2 тис. грн

Источник: minfin.gov.ua

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