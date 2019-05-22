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Міністерство культури України оголошує про початок збору пропозицій щодо кандидатур для включення до складу музейної ради

Міністерство культури України оголошує про початок збору пропозицій щодо кандидатур для включення до складу музейної ради

На виконання абзацу четвертого пункту 9 Положення про Музейну раду при Міністерстві культури України, затвердженого наказом Мінкультури від 02 листопада 2016 року № 983, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 листопада 2016 року за № 1518/29648, Міністерство збирає пропозиції до оновлення складу Музейної ради.

Пропозиції приймаються від музеїв та професійних музейних громадських об’єднань, зареєстрованих відповідно до чинного законодавства України.

При підготовці пропозицій просимо зважати на відповідність кандидатур таким критеріям:

- значний досвід роботи та високий фаховий рівень кандидата;

- обізнаність зі станом музеїв певного типу та профілю на національному та/або регіональному рівні;

- довіра до кандидата;

- готовність кандидата брати активну участь у роботі Музейної ради.

Пропозиції приймаються до 10 червня 2019 року включно на електронну адресу: zakharchenko@mincult.gov.ua або kovalishin@mincult.gov.ua (з позначкою в темі листа «Музейна рада»).

До пропозиції додається письмова згода кандидата на участь в роботі Музейної ради.

До складу музейної ради буде включено представників профільних інституцій за наступним принципом:

- від музеїв, яким в установленому порядку надано статус національних (не менше однієї чверті складу Музейної ради);

- від інших державних і комунальних музеїв (закладів І–ІV категорій), яким не надано статусу національного (не менше однієї чверті складу Музейної ради);

- від музеїв, створених при підприємствах, в установах, організаціях і навчальних закладах усіх форм власності чи у їх складі, музеїв приватної форми власності, заповідників, галерей, робота яких відповідає кодексу етики Міжнародної ради Музеїв ІСОМ (загалом не менше однієї чверті складу);

- від професійних музейних громадських об’єднань, профільних аналітичних та науково-методичних центрів (не менше однієї особи).

Источник: mincult.kmu.gov.ua

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Темы: минкульт

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