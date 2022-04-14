Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:38
Просмотров: 140

Міністерство оборони США у себе в Twitter представило новий пакет військової допомоги Україні на $800 млн

Міністерство оборони США у себе в Twitter представило новий пакет військової допомоги Україні на $800 млн

По списку:

• 18 гаубиць калібру 155 мм і 40 тисяч боєприпасів до них;

• 10 радарів для виявлення артилерійських снарядів AN/TPQ-36;

• 2 радари протиповітряної розвідки AN|MPQ-64 Sentinel;

• 300 тактичний ударних безпілотників Switchblade;

• 500 ракет для протитанкових ракетних комплексів Javelin;

• 200 американських; бронетранспортерів М113;

• 100 броньованих багатоцільових машин;

• 11 гелікоптерів Мі-17;

• Безпілотники для берегової оборони;

• Захисне обладнання від хімічної, біологічної, радіологічної та ядерної загроз;

• Медичне обладнання;

• 30 тисяч комплектів бронежилетів і шоломів

• понад 2 тисячі оптичних та лазерниз далекомірів;

• вибухівку та обладнання для знищення перешкод;

• міни М18А1 Claymore

Источник: telegram

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Глава Мінфіну про соцвиплати: Жодних підстав вважати, що будуть затримки, немає
Сегодня 13:08    159
МЗС: Є загроза, що росіяни всиновлюватимуть українських дітей
Сегодня 12:55    153
російський загарбник вихваляється, як танком переїхав легковик під Києвом
Сегодня 12:42    169
Бомбив Чернігів: українські захисники показали, як «приземлили» російський СУ-34
Сегодня 12:30    208
Новое старое кремлевское чучело
Сегодня 12:20    266
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 14.04 / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 14.04
Сегодня 11:58    146
На четвер погодили дев'ять гуманітарних коридорів
Сегодня 10:00    164
В рф здивувалася, що не виготовляють цвяхи
Сегодня 09:50    248
14 апреля из Харькова отправятся три эвакуационных рейса
Сегодня 09:27    201
Рятувальники розповіли про ситуацію у Харківській області на 14 квітня
Сегодня 09:11    244
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 