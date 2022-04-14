Міністерство оборони США у себе в Twitter представило новий пакет військової допомоги Україні на $800 млн
По списку:
• 18 гаубиць калібру 155 мм і 40 тисяч боєприпасів до них;
• 10 радарів для виявлення артилерійських снарядів AN/TPQ-36;
• 2 радари протиповітряної розвідки AN|MPQ-64 Sentinel;
• 300 тактичний ударних безпілотників Switchblade;
• 500 ракет для протитанкових ракетних комплексів Javelin;
• 200 американських; бронетранспортерів М113;
• 100 броньованих багатоцільових машин;
• 11 гелікоптерів Мі-17;
• Безпілотники для берегової оборони;
• Захисне обладнання від хімічної, біологічної, радіологічної та ядерної загроз;
• Медичне обладнання;
• 30 тисяч комплектів бронежилетів і шоломів
• понад 2 тисячі оптичних та лазерниз далекомірів;
• вибухівку та обладнання для знищення перешкод;
• міни М18А1 Claymore
Источник: telegram