«Міністерство оборони України. 100 днів діяльності Уряду: що зроблено?» — Міністр оборони України Андрій Таран

Протягом ста днів моєї роботи у складі Уряду України на посаді Міністра оборони України першочергова увага була приділена головному завданню — забезпеченню високої обороноздатності країни.

Нажаль, вся наша робота відбувається не лише в умовах триваючої агресії Російської Федерації, а й під час протидії пандемії COVID-19.

Тим не менш, нам вдалося запобігти занесенню коронавірусної інфекції в підрозділи, які виконують завдання в районі проведення операції Об’єднаних сил.

Говорячи про наші здобутки, необхідно відзначити створення структури системи управління Збройними Силами, сумісної зі структурами систем управління держав-членів НАТО.

Наша мета незмінна — повноправне членство в Альянсі. Їй підпорядковується оборонна реформа. Саме у цьому напрямі розвиваються Збройні Сили України. Основні напрямки оборонної реформи буде відображено у Стратегії воєнної безпеки України та Стратегічному оборонному бюлетені.

Розробляється програма переходу на сучасні види озброєнь, яка базуватиметься на науковому підході щодо оцінки загроз та кроків, які здійснюються на шляху переозброєння Збройних Сил України. Впровадження цієї програми дасть можливість адекватно реагувати на сучасні виклики і загрози.

В цьому контексті необхідно відзначити підтримку Міністерства оборони України нашими іноземними партнерами.

Створюються нові канали комунікацій із суспільством, військовими та ветеранами військової служби. Завершується опитування громадської думки щодо можливих шляхів підвищення привабливості військової служби та напрямків удосконалення соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей.

Пам’ятаємо настанову Президента України — основу українського війська мають складати професійні, добре підготовлені, відповідно озброєнні та вмотивовані військовослужбовці.

Вірю, що вся ця робота дозволить нам досягти визначеної мети і мир прийде на Українську землю.

Слава Україні!

Міністр оборони України Андрій Таран

Источник: mil.gov.ua

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