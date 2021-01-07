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Міністерство у справах ветеранів України повідомляє про створення нового мобільного додатка для ветеранів

Міністерство у справах ветеранів України повідомляє про створення нового мобільного додатка для ветеранів

Відтепер у месенджері Viber працює власний чат-бот відомства

За допомогою зазначеного чат-бота ветерани зможуть швидко отримати необхідну інформацію та створити офіційний запит до Міністерства у справах ветеранів України. Також пресслужба відомства нагадує, що раніше чат-боти Міністерства у справах ветеранів України були створені в месенджерах Telegram (@minveteraniv_bot) та Facebook Messenger в Facebook.

Источник: gur.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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