Міністерство у справах ветеранів України запустило новий сервіс для ветеранів

Такий сервіс зручно використовувати для швидкого та оперативного доступу до цільової інформації

Міністерство у справах ветеранів України повідомляє про запуск нового сервісу для ветеранів – чат-боту в Facebook Messenger, який працює цілодобово та є безкоштовним.

За допомогою цього сервісу ветеран може вирішити низку проблем та отримати відповіді на актуальні питання самостійно.

Наразі на стадії тестування вже підключено такий спектр питань:

як відбувається процес надання статусів;

яким чином відбувається медична, психологічна та професійна реабілітація;

якими пільгами та знижками і за яких умов може користуватися ветеран;

хто може претендувати на отримання житла та землі.

Міністерство у справах ветеранів України запрошує ветеранів користуватися Facebook Messenger (https://cutt.ly/8o9IDOZ) та Telegram (@minveteraniv_bot).

Источник: gur.gov.ua

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