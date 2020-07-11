Міністерство у справах ветеранів України запустило новий сервіс для ветеранів
Такий сервіс зручно використовувати для швидкого та оперативного доступу до цільової інформації
Міністерство у справах ветеранів України повідомляє про запуск нового сервісу для ветеранів – чат-боту в Facebook Messenger, який працює цілодобово та є безкоштовним.
За допомогою цього сервісу ветеран може вирішити низку проблем та отримати відповіді на актуальні питання самостійно.
Наразі на стадії тестування вже підключено такий спектр питань:
як відбувається процес надання статусів;
яким чином відбувається медична, психологічна та професійна реабілітація;
якими пільгами та знижками і за яких умов може користуватися ветеран;
хто може претендувати на отримання житла та землі.
Міністерство у справах ветеранів України запрошує ветеранів користуватися Facebook Messenger (https://cutt.ly/8o9IDOZ) та Telegram (@minveteraniv_bot).
Источник: gur.gov.ua