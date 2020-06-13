Міністр фінансів провів нараду щодо активізації участі держбанків в програмі «Доступні кредити 5-7-9%»

Міністр фінансів Сергій Марченко провів нараду з представниками державних банків щодо активізації їх участі в програмі підтримки бізнесу «Доступні кредити 5-7-9%».

«Сьогодні в пресі та соціальних мережах багато інформації, що програма не працює Основна претензія бізнесу – бюрократія банків. Мовляв, саме банкіри не охоче видають кредити. Ми зібрали вас тут, аби зрозуміти, що заважає банкам – особливо державним банкам – активніше кредитувати мікро та малий бізнес в рамках програми «Доступні кредити 5-7-9%», - звернувся до представників державних банків Міністр фінансів Сергій Марченко.

Відповідно до інформації, наданої Міністерству фінансів Фондом розвитку підприємництва, який адмініструє програму «Доступні кредити 5-7-9%», станом на 10 червня 2020 року банки-партнери отримали 24 720 заявок на участь у програмі «Доступні кредити 5-7-9%». Однак, лише 3500 тисячі клієнтів сформували і передали банкам відповідний пакет документів для участі в програмі. Видано 605 кредитів на суму 381,041 мільйона гривень. Ще 1792 заявки перебувають у роботі банків.

Однак, практично, кожна друга заявка (1 509 заявок, загалом) була відхилена банком як така , що не може бути задоволена.

Серед найпоширеніших причин відмови – «ділова репутація» (60% відмов), «необґрунтованість бізнес-плану» (11%), «невідповідність цілі кредитування» (12%), невідповідність Закону про державну підтримку МСП» (4%), «збиткова діяльність ММП» 4%, «перевищення обсягу виручки» (3%), «перевищення ліміту держпідтримки» (1%).

Представники державних банків переконані, що висновок, що «програма не працює» - це суттєве перебільшення.

«Програма стартувала в лютому. І вже в березні вона наштовхнулась на всесвітню пандемію і карантин. 29 квітня уряд суттєво змінив умови програми, що мав відобразити Фонд в договорах з банками-парнерами. На підписання нових угод пішло ще три тижні. Фактично, ми працюємо в програмі з 15 травня. Три тижні – це ще дуже малий термін для висновків», - заявив на нараді голова правління «Укргазбанку» Кирило Шевченко.

Банкіри визнають, що певні проблеми були з кредитуванням «стартапів». «Тут комунікація справді трохи випередила можливості. Адже станом на початок дії програми без механізму часткових кредитних гарантій банки не могли видавати позики новоствореним підприємствам через відсутність можливості бізнесу надати заставу за кредитом.

Однак, проблема вже частково вирішена. І на минулому тижні Укргазбанк вже видав два «гарантованих кредити» на загальну суму 2,8 млн гривень. У першому випадку – кредит отримало діюче підприємство, тож частка кредитних гарантій за цією позикою склала 50%. У другому випадку учасником програми став стартап, якому банк надав гарантію Фонду розвитку підприємництва на 80% від суми кредиту. Перший кредит під гарантії отримало фермерське господарство з вирощування ягід в Запорізькій області. Сума кредиту – 1,5 млн грн терміном на 5 років. А перший кредит для стартапу отримав хмельничанин для запуску еко-виробництва розпалювачів вогню з волокон деревної вовни. Сума цього кредиту - 1,3 млн грн під 7% річних.

Також банки-партнери програми лише розпочали прийом заявок на нові інструменти програми, які були введені урядом в час дії карантинних заходів з протидії пандемії COVID-19 (рефінансування, обігові, інвестиційні кредити виробникам медичного обладнання). Станом на 10 червня 2020 року банки закумулювали попит на позики під такі умови на суму в 738,6 мільйона гривень. І один підприємець вже зміг рефінансувати свій кредит на суму 1,1 мільйона гривень в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» під 0% до кінця березня 2021 року.

Банкіри переконані: інструмент державних портфельних гарантій покращить можливості банків кредитувати мікро та малий бізнес.

Нагадаємо, 3 червня уряд затвердив напрацювання Міністерства фінансів з впровадження інструменту державних гарантій на портфельній основі, який замінить інструмент кредитних гарантій Фонду розвитку підприємництва в рамках програми «Доступні кредити 5-7-9%. Програма запрацює після прийняття народними депутатами відповідних законодавчих змін до Закону України про Державний бюджет на 2020 рік та Бюджетний кодекс України.

Участь в нараді також взяли Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко, виконавчий директор Фонду розвитку підприємництва Руслан Гашев, заступники міністра фінансів – Юрій Гелетій та Василь Шкураков, заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Дмитро Романович.

Источник: mof.gov.ua

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