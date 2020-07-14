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Міністр фінансів Сергій Марченко підписав договір про запуск проєкту з модернізації системи питного водопостачання у Маріуполі

Міністр фінансів Сергій Марченко підписав договір про запуск проєкту з модернізації системи питного водопостачання у Маріуполі

Сьогодні, 13 липня, Міністр фінансів Сергій Марченко підписав чотиристоронній субкредитний договір між Мінфіном, Мінреінтеграції, Маріупольською міською радою та КП «Маріупольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» про запуск проєкту з модернізації системи постачання питної води у місті Маріуполь. Фінансування проєкту передбачає залучення пільгового кредиту від Уряду Франції в особі компанії Natixis в розмірі 64 млн євро.

Співпраця Міністерства фінансів з Французькою Стороною щодо фінансування цього проєкту була розпочата ще у 2018 році, а 3 березня 2020 року Мінфіном від імені України і компанією Natixis від імені Французької Республіки було укладено Угоду про застосування, що визначає умови фінансування проєкту, які є одними з найкращих з точки зору їх фінансової привабливості: довгий строк кредитування – 30 років; пільгова ставка – 0,08% річних.

В рамках проєкту передбачено будівництво заводу з виробництва питної води з використанням французьких технологій, а також модернізацію супутньої інфраструктури Маріуполя. Враховуючи питання використання водних ресурсів водосховища, проєктом також передбачено розробку до 2040 року Генерального плану з удосконалення системи водопостачання та водовідведення міста.

Реалізація цієї ініціативи дозволить Маріуполю вирішити багаторічну проблему відсутності якісної води в місті і поліпшить якість послуг з надання питного водопостачання, що має важливе значення для 450-тисячного населення міста.

«Уряд послідовно реалізує план відновлення інфраструктури Донбасу і залучає європейських партнерів до реалізації вкрай важливих для населення регіону ініціатив. Будівництво заводу із виробництва питної води з використанням французьких технологій, а також модернізація супутньої інфраструктури є практичним підтвердженням цьому. Проєкт з модернізації системи питного водопостачання у Маріуполі є пілотом для України, але я переконаний, що позитивний досвід Маріуполя стане прикладом для інших міст України. По суті, це тільки початок нашого шляху з підтримки та відновлення регіону Східної України», - зазначив Міністр фінансів Сергій Марченко.

Завершення фінансування, а відповідно і реалізація проєкту повинно відбутись до 31 липня 2025 року. Реалізовувати проєкт буде комунальне підприємство «Маріупольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства».

Источник: mof.gov.ua

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Темы: ЖКХ, кабмин

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