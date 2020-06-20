Міністр фінансів Сергій Марченко прозвітував про діяльність Фонду боротьби з COVID-19 у Верховній Раді

Для Мінфіну є принциповим аби діяльність Фонду боротьби з COVID-19 була прозорою, а видатки – дієвими. Для цього ми запровадили дві управлінські площини у діяльності Фонду. Це наявність обґрунтованого протокольного рішення про необхідність виділення коштів та його реалізація. Про це повідомив Міністр фінансів Сергій Марченко сьогодні, 19 червня, під час години запитань до Уряду у Верховній Раді.

«У Порядку використання коштів Фонду виписано кожний етап використання коштів. Урядом прийняті рішення про виділення Фонду загалом 36,1 млрд грн. з 64,7 млрд. Зокрема, прийнято постанови Уряду на 19 млрд гривень. А також – протокольні рішення Уряду на 17,1 млрд грн. З урахуванням цих рішень КМУ залишок коштів Фонду станом на 18 червня складає 28,5 млрд гривень. Касові видатки станом на 16 червня склали 1,9 млрд гривень», - наголосив Міністр.

Сергій Марченко сказав, що Урядом прийнято рішення спрямувати майже 9 млрд гривень із акумульованих коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

«Станом на 9 червня 428,4 тисяч осіб отримують допомогу по безробіттю. Це майже удвічі більше, аніж торік. Наразі прийнято рішення надати допомогу з часткового безробіття майже 11 тисячам роботодавців. Її загалом отримають більше 110 тисяч працівників», - зазначив Сергій Марченко.

Крім того, передбачено кошти на допомогу Фонду соціального страхування України, додаткові доплати військовослужбовцям, поліцейським та іншим категоріям, які забезпечують життєдіяльність країни.

Стосовно пунктів протокольних рішень, прийнятих Урядом України, Міністр повідомив, що розпорядники бюджетних коштів готують проекти урядових рішень щодо виділення з Фонду COVID-19 коштів на загальну суму 17,1 млрд гривень. Ідеться, зокрема, про трансферт Пенсійному фонду – 15 187,6 млн гривень, безпечні умови для зовнішнього незалежного оцінювання – 124,9 млн грн, проект з реконструкції приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров'я першої хвилі госпіталізації пацієнтів з COVID-19 – 1 500,0 млн грн, тощо.

«Для нас принципово уникнути будь-яких зловживань чи нецільового використання коштів. Адже мета Мінфіну – забезпечити максимальний контроль і цільове використання видатків Фонду COVID-19», - підсумував Сергій Марченко.

Источник: censor.net.ua

Новости портала «Весь Харьков»