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Міністр культури у Торонто вшанував пам'ять жертв голодомору - геноциду українського народу

Міністр культури у Торонто вшанував память жертв голодомору - геноциду українського народу

Міністр культури України Євген Нищук, у рамках робочого візиту до Канади, відвідав меморіал жертвам Голодомору, де вшанував пам'ять невинно убитих штучним голодом у 1932-1933 роках.

Міністр культури Євген Нищук відзначив, що важливо зберігати пам'ять про цей жахливий злочин не лише в Україні, а й у всьому світі.

«Я дуже вдячний нашій українській громаді, яка зробила надзвичайно важливий внесок і допомогла збудувати цей меморіал. Це наш святий обов’язок – доносити світові інформацію про найбільший злочин радянського тоталітарного режиму 20 століття, Голодомор - геноцид українського народу, Ми маємо зберігати і вшановувати пам'ять про сотні тисяч людей, насильницьки вбитих штучним голодом», - говорить Євген Нищук.

Нагадаємо, у жовтні 2018 року , у Торонто(Канада) з’явився меморіал жертвам Голодомору. Скульптурна композиція розмістилася на території Виставкової площі, неподалік від аеропорту Торонто та набережної озера Онтаріо. Центральне місце меморіалу зайняла скульптура українського митця Петра Дроздовського «Гірка пам’ять дитинства». Ця скульптура пов’язує меморіал у Торонто із іншими подібними пам’ятниками в Україні та інших країнах. На спорудження меморіалу було витрачена близько 1,2 мільйона доларів. Більшість цієї суми зібрана українською діаспорою за допомогою індивідуальних пожертв.

Источник: mincult.kmu.gov.ua

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