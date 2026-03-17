Сегодня 06:20
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус відмовив Трампу

- Відповідальність як партнера НАТО за територію НАТО. Ми несемо відповідальність за східний фланг і Атлантику, особливо Німеччина в нашій геополітичній ситуації. Це наша перша відповідальність. Все інше — речі, що можуть додатися в окремих випадках або ні.

І я повторюю ще раз — ми не починали цю війну [з Іраном]. Я поділяю, ми всі поділяємо мету покінчити з цим режимом мулл. Питання в тому, яким чином це відбувається, про це йде дискусія.

Американці обрали цей шлях разом з ізраїльтянами. Ми критикували це лише дуже стримано. Але наступний крок загрожує втягнути нас у цей конфлікт. І я повторюю те, що сказав у Норвегії — чого світ, чого Дональд Трамп очікує від жменьки чи двох європейських фрегатів у Ормузькій протоці, чого потужний американський флот не може зробити там сам?

Це питання виникає для мене. І перед тим, як ми ухвалимо рішення поза територією НАТО, до речі, потрібні як міжнародна парасолька, так і мандат Бундестагу. Я б дуже ретельно подумав над цим, перш ніж зробити цей крок, і я явно не бачу жодних підстав це робити. Це не наша війна, ми її не починали. Ми хочемо дипломатичних рішень і швидкого завершення, але більше військових кораблів у регіоні навряд чи цьому сприятиме.

Джерело: https://t.me/in_factum/42824

