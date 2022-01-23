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Міністр оборони України анонсував нові поставки озброєння США

Міністр оборони України анонсував нові поставки озброєння США

Міністр оборони України Олексій Резніков подякував адміністрації США за першу партію військової допомоги, яка надійшла в період загрози російського вторгнення, і анонсував продовження поставок.

Перша партія військової допомоги США, до якої входить майже 90 тонн зброї та боєприпасів, у суботу вранці прибула до аеропорту «Бориспіль». Міністерство оборони України продемонструвало кадри розвантаження.

«Прилетіла перша пташка. Усі українці високо цінують допомогу США у зміцненні обороноздатності України. Дякую нашому стратегічному партнеру та особисто Міністру оборони США Ллойду Остіну III за непохитну підтримку. Далі буде» – написав Резніков на своїй сторінці у твіттер.

Раніше країни Балтії отримали від Сполучених Штатів Америки дозвіл на відправку до Україну комплексів Javelin і Stinger.

Естонія має намір надати протитанкові ракети Javelin, а Латвія і Литва нададуть зенітні ракети Stinger і супутнє обладнання для зміцнення оборонного військового потенціалу України.

Країни Заходу, США і Європа, останніми місяцями висловлюють підтримку Україні на тлі загрози можливого вторгнення Росії у зв’язку із накопиченням нею військ біля кордонів України. Росія заперечує підготовку наступу.

Источник: radiosvoboda.org

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