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Міністр оборони України провів зустріч з кандидатами на керівні посади в підрозділи ЗС України

Міністр оборони України провів зустріч з кандидатами на керівні посади в підрозділи ЗС України

28 березня Міністр оборони України Степан Полторак поспілкувався із 19 кандидатами на керівні посади в підрозділи Збройних Сил України.

— Це нова генерація військових керівників, які є учасниками бойових дій і на фронті із 2014 року. У найважчі часи для України вони керували підрозділами та давали відсіч агресору, — сказав Степан Полторак.

За його словами ці генерали і офіцери були неодноразово нагороджені за успішне виконання складних бойових задач.

— Ці офіцери — є прикладом для молодих військовослужбовців, які обрали для себе нелегкий шлях захисту країни, — наголосив Степан Полторак.

Під час спілкування Міністр оборони України наголосив, що наразі актуальним є налагодження належного морально-психологічного клімату серед військовослужбовців, щоб кожен із них відчував себе важливою частиною великого колективу, від злагодженості дій якого залежить наша Перемога.

Источник: mil.gov.ua

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