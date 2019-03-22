Міністр оборони України Степан Полторак зустрівся з делегацією Конгресу Сполучених Штатів Америки

21 березня в оборонному відомстві відбулася зустріч Міністра оборони України з делегацією Конгресу США.

В рамках діалогу сторони обговорили безпекову ситуацію в Україні та світі, зростаючий масштаб загроз з боку РФ, а також актуальні питання подальшого двостороннього оборонного співробітництва між Україною та США.

Степан Полторак ознайомив членів американської делегації з попередніми результатами та перспективами реформ в Україні та вітчизняному оборонному відомстві.

Окремо він наголосив на важливості допомоги, яку наша держава отримує від своїх стратегічних партнерів, зокрема Сполучених Штатів Америки.

– В умовах, коли агресивні військові авантюри Кремля продовжують впливати на національну економіку та забирати життя українців, нам потрібна підтримка обох палат Конгресу США для продовження успішної політики санкцій проти країни-агресора. Хочу висловити вдячність конгресменам із обох палат Конгресу США, Уряду США, Американському народові за послідовну політичну, фінансову, дорадчу та матеріально-технічну підтримку України, - сказав Міністр оборони України.

У свою чергу представники Конгресу США завірили українську сторону у продовженні політики підтримки України у боротьбі за територіальну цілісність, незалежність, а також прагненні до подальшої євроатлантичної інтеграції.

Глава американської делегації, сенатор Конгресу США Майк Крейпоу наголосив на важливості спільних зусиль щодо побудови стабільного безпекового середовища у регіоні та подальшої підтримки України.

Міністр оборони України Степан Полторак відповів на питання конгресменів і підкреслив важливість посилення військово-політичного і військово-технічного діалогу зі Сполученими Штатами Америки.

– Приємно відзначити єдність Конгресу США у питаннях підтримки України. Ми добре пам’ятаємо, як американські сенатори зустрічали Новий рік разом із українськими військовослужбовцями у армійському наметі, ми цінуємо це і будемо пам’ятати ці факти історії, – зазначив Степан Полторак.

Источник: mil.gov.ua

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