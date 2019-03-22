Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:25
Просмотров: 23

Міністр оборони України Степан Полторак зустрівся з делегацією Конгресу Сполучених Штатів Америки

Міністр оборони України Степан Полторак зустрівся з делегацією Конгресу Сполучених Штатів Америки

21 березня в оборонному відомстві відбулася зустріч Міністра оборони України з делегацією Конгресу США.

В рамках діалогу сторони обговорили безпекову ситуацію в Україні та світі, зростаючий масштаб загроз з боку РФ, а також актуальні питання подальшого двостороннього оборонного співробітництва між Україною та США.

Степан Полторак ознайомив членів американської делегації з попередніми результатами та перспективами реформ в Україні та вітчизняному оборонному відомстві.

Окремо він наголосив на важливості допомоги, яку наша держава отримує від своїх стратегічних партнерів, зокрема Сполучених Штатів Америки.

– В умовах, коли агресивні військові авантюри Кремля продовжують впливати на національну економіку та забирати життя українців, нам потрібна підтримка обох палат Конгресу США для продовження успішної політики санкцій проти країни-агресора. Хочу висловити вдячність конгресменам із обох палат Конгресу США, Уряду США, Американському народові за послідовну політичну, фінансову, дорадчу та матеріально-технічну підтримку України, - сказав Міністр оборони України.

У свою чергу представники Конгресу США завірили українську сторону у продовженні політики підтримки України у боротьбі за територіальну цілісність, незалежність, а також прагненні до подальшої євроатлантичної інтеграції.

Глава американської делегації, сенатор Конгресу США Майк Крейпоу наголосив на важливості спільних зусиль щодо побудови стабільного безпекового середовища у регіоні та подальшої підтримки України.

Міністр оборони України Степан Полторак відповів на питання конгресменів і підкреслив важливість посилення військово-політичного і військово-технічного діалогу зі Сполученими Штатами Америки.

– Приємно відзначити єдність Конгресу США у питаннях підтримки України. Ми добре пам’ятаємо, як американські сенатори зустрічали Новий рік разом із українськими військовослужбовцями у армійському наметі, ми цінуємо це і будемо пам’ятати ці факти історії, – зазначив Степан Полторак.

Міністр оборони України Степан Полторак зустрівся з делегацією Конгресу Сполучених Штатів Америки

Источник: mil.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Роз'яснення Міністерства культури України щодо релігійних громад
Сегодня 09:14    35
Президент взяв участь у міні-саміті Україна-ЄС
Сегодня 08:34    65
ОХОТА НА ПУТИНА. Три удара по кремлевскому главарю. Путину дали 180 дней
Сегодня 07:48    290
"Это уже интеграция в энергетику", — Порошенко разъяснил принятые Еврокомиссией изменения в ассоциации Украина-ЕС
Сегодня 07:38    105
Вступили в силу новые санкции Украины против лиц, причастных к российской агрессии
Сегодня 07:01    81
Українські банки збільшили прибутки у два рази
Сегодня 06:34    84
Президент підписав зміни до Державного бюджету на 2019 рік
Сегодня 06:05    146
Вакцинація стала ще доступнішою: знято застарілі обмеження щодо лікарів-ФОП і кабінетів щеплень
21.03.2019 10:00    118
Президент на Хмельниччині передав ЗСУ понад 420 одиниць озброєння та військової техніки
21.03.2019 09:50    106
Украинцы создали компактный 3D-принтер, который печатает из любых металлов. Цена $100 000
21.03.2019 09:40    175
Загрузка...
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 