Міністр оборони України закликає союзників подумати над трансформацією росії
«На порядку денному має постати питання трансформації росії. Теза деяких партнерів про те, що москва має бути залучена до усіх важливих справ регіону, розбивається реальністю – з чинним терористичним режимом, який живиться імперськими фантомними болями, якісь домовленості неможливі в принципі»
«Росія має стати демократичною федерацією. Пройти через денацифікацію, видати злочинців, компенсувати шкоду. Інакше не буде довіри», - заявив він після Чорноморської безпекової конференції.
Від себе додам, що трансформація має бути радикальною. Бажано у формі не федерації, а якоїсь без’ядерної конфедерації.
Бо будь-яка Росія чомусь завжди стає анти-Україною.
Джерел: https://t.me/Tsaplienko/29975