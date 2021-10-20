Міністр захисту довкілля Абрамовський написав заяву про відставку

У липні 2021 року Роман Абрамовський повідомив в інтерв’ю «Економічній правді», що заява про звільнення, яку він написав у грудні минулого року, «лежить десь у Верховній Раді»

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський написав заяву про відставку. Інформацію про це Радіо Свобода підтвердила його речниця.

«Він написав заяву про відставку», – повідомила вона, пообіцявши надати деталі щодо причин цього рішення згодом.

Напередодні народний депутат від монобільшості Данило Гетманцев повідомив, що у фракції «Слуга народу» знають про можливість відставки міністра захисту довкілля та природних ресурсів Романа Абрамовського, але самої заяви ще не бачили.

У липні 2021 року Роман Абрамовський повідомив в інтерв’ю «Економічній правді», що заява про звільнення, яку він написав у грудні минулого року, «лежить десь у Верховній Раді», але не висловлював намірів залишати посаду.

Источник: radiosvoboda.org

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