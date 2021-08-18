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Мінстратегпром підбив підсумки Міжнародного оборонного інвестиційного форуму

Мінстратегпром підбив підсумки Міжнародного оборонного інвестиційного форуму

У Міжнародному оборонному інвестиційному форумі України, який відбувся 12 серпня 2021 року на майданчику Sikorsky Challenge (НТУ «КПІ» ім. Ігоря Сікорського), взяло участь понад 300 гостей.

Так, Форум відвідали делегації з більш ніж 20 іноземних держав (ОАЕ, Бразилія, Великобританія, Італія, Канада, Китай, Німеччина, Туреччина, Ізраїль, Катар та інші), представники органів державної влади, члени Кабінету Міністрів України та дипломатичних корпусів. Також у заході взяли участь представники інвестиційних компаній з 11 країн, керівництво ряду оборонних підприємств України, представники громадських об’єднань, експерти.

Також була можливість спостерігати за прямою трансляцією Форуму і брати участь у заході в режимі відеоконференції.

Під час пленарних дискусій на Форумі потенційним інвесторам репрезентували близько 20 перспективних проєктів за трьома напрямами оборонної галузі.

Гості заходу мали змогу ознайомитися з експозиціями інноваційних науково-технічних проєктів і вже з відомими зразками продукції оборонних підприємств, розробленими українськими підприємствами ОПК та закладами вищої освіти.

У рамках Міжнародного оборонного інвестиційного форуму відбулася офіційна зустріч Віце-прем’єр-міністра України – Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олега Уруського з делегацією ОАЕ на чолі з Державним міністром Міністерства з питань продовольчої та водної безпеки пані Мар’ям Аль Мхейрі.

Організатором Міжнародного оборонного інвестиційного форуму було Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України.

Источник: mspu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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