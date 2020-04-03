Мінюст: органи нотаріату продовжують працювати під час карантину

Заступник Міністра юстиції з питань державної реєстрації Ольга Оніщук повідомила, що органи нотаріату продовжують працювати у період карантину, хоча і з обмеженнями, встановленим для запобігання поширенню коронавірусу.

Так, з метою забезпечення функціонування органів нотаріату, але недопущення скупчення людей, було обмежено прийом громадян в усіх державних нотаріальних конторах країни та запроваджено чергування. Крім того, нотаріусам було наголошено на можливості вчинення саме невідкладних нотаріальних дій, з якими пов’язано пропуск передбачених законодавством строків та порушення прав громадян, за попереднім записом в телефонному режимі.

За словами Ольги Оніщук, вчинення нотаріальних дій відбувається з дотриманням рекомендацій Міністерства охорони здоров’я України та здійсненням усіх можливих профілактичних заходів з боку органів нотаріату.

«Нотаріат на сьогодні виступає одним з основних гарантів стабільної системи захисту прав та законних інтересів своїх громадян. Держава не зможе ефективно функціонувати без діяльності органів нотаріату, навіть в період дії карантину, адже нотаріуси вчиняють велику кількість нотаріальних дій, які в деяких випадках є життєво необхідними як для кожної людини окремо, так і в цілому для держави. Прикладом таких дій є посвідчення правочину, заповіту, вжиття заходів щодо охорони спадкового майна, видача свідоцтва про право на спадщину, засвідчення справжності підпису на документах тощо», - зазначила Ольга Оніщук.

Вона підкреслила, що нотаріуси не є суб'єктами господарювання відповідно до Господарського кодексу України, а також не є учасником на ринку товарів, вони виконують виключно делеговані державою функції, керуючись Конституцією та Законом. Відтак постанова Кабінету Міністрів № 211 щодо заборони роботи до 24 квітни 2020 року суб’єктів господарювання, яка передбачає приймання відвідувачів, зокрема закладів громадського харчування (ресторанів, кафе тощо), торговельно-розважальних центрів, інших закладів розважальної діяльності, фітнес-центрів, закладів культури, торговельного і побутового обслуговування населення, крім певної категорії суб'єктів, не стосується діяльності нотаріусів.

«Зважаючи на це, просимо не перешкоджати діяльності органів нотаріату в такі складні для України часи для забезпечення повноцінного функціонування роботи держави та дотримання основоположних потреб та інтересів громадян», - додала Ольга Оніщук.

Источник: minjust.gov.ua

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