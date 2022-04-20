Мін'юст припинив публікувати відкриті дані

Міністерство юстиції припинило оновлювати відкриті дані з єдиного реєстру юросіб, реєстру банкрутств та інших державних реєстрів з 19 квітня.

Відповідний наказ Мін'юсту №1462/5 від 13 квітня оприлюднено на сайті міністерства, звернув увагу сервіс для роботи з відритими даними "Опендатабот". https://opendatabot.ua/analytics/open-data-at-war

У наказі зазначено, що таке рішення прийнято з метою захисту інформації на період воєнного стану.

Адміністратору єдиних та державних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції, доручено видалити вже оприлюднену інформацію. Наразі це доручення вже виконано.

Серед наборів відкритих даних, які публікувало Міністерство, зокрема – ЄДР, ЄРБ, АСВП, реєстр банкрутств, реєстр нотаріусів, реєстр громадських організацій тощо.

Источник: censor.net

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