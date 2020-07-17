Мін’юст створює нові запобіжники для протидії «реєстраційному рейдерству»

Міністерство юстиції напрацювало комплекс заходів, які допоможуть суттєво зменшити кількість атак на бізнес та підвищити інвестиційну привабливість України. Зокрема, було створено Офіс протидії рейдерству та запроваджено на законодавчому рівні дієві антирейдерські запобіжники. Про це розповіла заступник Міністра юстиції з питань державної реєстрації Ольга Оніщук у своєму блозі на «Цензор.НЕТ».

Як зазначила Ольга Оніщук, рейдерство у сфері державної реєстрації було системною проблемою, яка існувала в Україні тривалий час. Однак Мін’юсту вдалося ліквідувати головну його передумову — комунальні підприємства, реєстратори яких допускали найбільшу кількість порушень. Вони були виключені з числа суб’єктів державної реєстрації завдяки законодавчим змінам, які набули чинності 02 листопада 2019 року.

«Сьогодні ми вже можемо привести багато прикладів успішного захисту прав іноземних інвесторів. Скажімо, ще на початку своєї роботи ми зіштовхнулися із зухвалою спробою рейдерського захоплення іноземного підприємства «АГРО - ВІЛЬД Україна», яке працює в аграрному секторі. Руками підставних осіб і чорних реєстраторів замовники атаки спробували захопити 100% власності компанії. Але цю атаку ми швидко «відбили» — Мін’юст скасував незаконні реєстраційні дії. А буквально на минулому тижні в Офісі протидії рейдерству ми зупинили ще одне протиправне захоплення бізнесу, причому, спрацювали злагоджено із працівниками правоохоронної системи. Відповідний реєстраційний кейс ми розглядали два дні, зрештою, скасувавши незаконні реєстраційні дії, але вже на другий день до Офісу прийшли правоохоронці і вручили особам, яких підозрюють у причетності до незаконних оборудок із даними державних реєстрів, спершу — повістку на допит, а топім і повідомлення про підозру», - поінформувала заступниця Міністра.

Водночас вона підкреслила, що не зважаючи на успіхи, боротьба із «реєстраційним рейдерством» в державі ще триває. Зокрема, Мін’юстом спільно з народними депутатами розроблено черговий законопроєкт щодо протидії рейдерству, який вже було зареєстровано у Верховній Раді України (№3774).

«Паралельно ми працюємо над вдосконалення функціонування державних реєстрів, зокрема їх технічної складової, з метою унеможливлення проведення реєстраційних дій за наявності відповідної заборони. А також над забезпеченням автоматичного обміну інформацією між Державним реєстром речових прав на нерухоме майно (ДРП), Державним земельним кадастром, Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців і громадських формувань (ЄДР), над забезпеченням взаємодії ДРП з Єдиним державним реєстром судових рішень для забезпечення максимально доступної та прозорої перевірки інформації про наявність судових рішень щодо нерухомого майна або корпоративних прав», - додала Ольга Оніщук.

Источник: minjust.gov.ua

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