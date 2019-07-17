Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:32
Просмотров: 59

Мін’юст відреагував на рішення суду в Нідерландах у справі про «скіфське золото»

Мін’юст відреагував на рішення суду в Нідерландах у справі про «скіфське золото»

Апеляційний суд Амстердаму 16 липня виніс попереднє рішення у справі про «скіфське золото», постановивши, що потребує додаткової інформації від сторін

У вересні 2019 року сторони мають подати додаткові пояснення на підтримку своєї позиції у спорі України і музеїв анексованого Росією Криму щодо «скіфського золота», повідомляє українське Міністерство юстиції.

«Сьогодні Апеляційний суд Амстердаму постановив ухвалу, якою визнав, що положення Конвенції ЮНЕСКО про заходи, спрямовані на заборону та запобігання незаконному ввезенню, вивезенню та передачі права власності на культурні цінності 1970 року, не підлягають застосуванню. Натомість для вирішення питання про те, куди має повернутися колекція, має застосовуватися українське право», – цитує Мін’юст слова свого очільника Павла Петренка.

Як йдеться в повідомленні на сайті Мін’юсту, Петренко наголосив, що Україна «мала і має чітку й послідовну позицію, яка базується на нормах міжнародного права, зокрема положеннях Конвенції ЮНЕСКО про заходи, спрямовані на заборону і запобігання незаконному ввезенню, вивезенню і передачі права власності на культурні цінності 1970 року і положеннях українського законодавства, що закріплюють право власності держави на спірні музейні об’єкти».

«Кримські музеї фактично здійснювали лише оперативне управління цінностями Музейного фонду України. А отже – не мають права розпоряджатися цими музейними предметами і претендувати на них», – сказав Петренко.

Апеляційний суд Амстердаму 16 липня виніс попереднє рішення у справі про «скіфське золото», постановивши, що потребує додаткової інформації від сторін.

«Остаточне рішення можна очікувати через 6-9 місяців», – йдеться в повідомленні суду.

У березні Апеляційний суд Амстердаму назвав орієнтовною датою винесення рішення у справі про «скіфське золото» – 11 червня, але потім термін змінили на липень. 11 березня цей суд почав розглядати апеляцію музеїв анексованого Росією Криму на рішення про повернення Україні колекції «скіфського золота».

У грудні 2016 року Окружний адміністративний суд Амстердаму (Нідерланди) ухвалив рішення про те, що експонати кримських музеїв з колекції «Крим – золотий острів у Чорному морі» (так зване «скіфське золото») повинні бути повернуті в Україну.

Колекцію «скіфського золота» вивезли з Криму на виставку в археологічний музей Алларда Пірсона в Амстердамі на початку лютого 2014 року, ще до того, як півострів незаконно анексувала Росія. Через анексію Росією Криму (яку Нідерланди не визнають) виникло питання, кому повертати кримську колекцію.

Україна вимагала від музею повернути експонати.

Источник: radiosvoboda.org

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: минюст

Читайте ещё:

Проект для новонароджених «Ємалятко» підтримано Урядом
11.07.2019 08:14    167
Мін’юст запустив реєстр власників комунальних підприємств
09.07.2019 07:52    137
Формування громадської ради при Міністерстві юстиції у 2019 році відбудеться за новими правилами
04.05.2019 11:34    190
Мін’юст повернув дітям 6,1 млрд грн боргів зі сплати аліментів
26.04.2019 07:12    186
Генеральна прокуратура України продовжує активну діяльність з реформування правосуддя щодо дітей
18.04.2019 10:58    218
У Страсбурзі відбулося дев’яте засідання парламентського комітету Асоціації між Україною та ЄС
16.04.2019 09:17    230
У Мін’юсті пройшов форум «Studio Весна 2019»
15.04.2019 09:45    213
Україна вимагає негайного повернення 113 громадян України, які незаконно утримуються в Російській Федерації та окупованому криму
05.04.2019 07:38    220
Павло Петренко: Мін’юст запустив просвітницький проект для молоді «гусь йде на вибори»
26.03.2019 08:16    271
Запровадження електронного моніторингу – один з найбільш перспективних напрямів удосконалення системи кримінальної юстиції
24.03.2019 11:24    258
Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 