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Мінюст: відтепер можна завантажити електронні копії документів, що посвідчують кінцевих бенефіціарних власників

Мінюст: відтепер можна завантажити електронні копії документів, що посвідчують кінцевих бенефіціарних власників

На вебпорталі «Онлайн будинок юстиції» реалізована можливість громадянам завантажувати електронні копії нотаріально посвідчених копій документів до заяв про державну реєстрацію, зокрема – документів для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи. Про це повідомив перший заступник Міністра юстиції Євгеній Горовець.

«До заяв «Державна реєстрація створення товариства з обмеженою відповідальністю» та «Державна реєстрація переходу юридичної особи на діяльність на підставі власного установчого документа або модельного статуту» відтепер можна завантажити електронні копії нотаріально посвідчених копій документів, що посвідчують особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи», - уточнив перший заступник Міністра.

Нагадуємо, що відповідно до Порядку реєстрації для подачі документів в електронній формі з нотаріально посвідчених копій документів, що посвідчують особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником, виготовляються електронні копії шляхом сканування та накладенням кваліфікованого електронного підпису (КЕП) заявника.

Источник: minjust.gov.ua

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