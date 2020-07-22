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Мін’юст запускає оновлений ЄДР

Мін’юст запускає оновлений ЄДР

З 05 по 16 серпня 2020 року відбуватиметься впровадження в промислову експлуатацію оновленого програмного забезпечення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. З 18:00 07 серпня функціонування діючого програмного забезпечення Єдиного державного реєстру буде припинено. У період впровадження оновленого ЄДР прийом документів, що подаються для державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, не здійснюватиметься. Про це повідомив Міністр юстиції Денис Малюська.

«З 07 по 16 серпня 2020 року дані будуть переноситись з старого реєстру до нового і доступ реєстраторів до ЄДР протягом цього часу буде відсутній. Документи на реєстрацію не прийматимуться з 00 годин 05 серпня, а документи, подані до цього часу, повинні бути опрацьовані до 18 години 07 серпня. Просимо вибачити за тимчасові незручності та запланувати проведення реєстраційних дій (реєстрацію юридичних осіб та ФОП, зміну директора, внесення змін до зареєстрованих даних тощо) до 05 серпня або ж після 16 серпня 2020 року», - зазначив Міністр.

Водночас він наголосив, що протягом періоду перенесення даних Колегія з розгляду скарг у сфері державної реєстрації продовжуватиме працювати, матиме доступ до ЄДР та зможе оперативно реагувати на потенційні рейдерські атаки.

Серед переваг нового ЄДР, за словами очільника відомства, безоплатний пошук відомостей за даними відокремленого підрозділу юридичної особи; забезпечення можливості формування виписки після проведення будь-якої реєстраційної дії; можливість обліку сімейних фермерських господарств та поява окремої ознаки створення такого господарства; удосконалені бізнес-процеси реєстрації, зокрема створено виражене відображення проведених змін, забезпечили припинення ФОП та внесення змін до відомостей про ЮО в один етап, додали нові атрибути розширеного пошуку.

«Також у новому ЄДР створені нові реєстраційні дії, зокрема, перехід на діяльність на підставі власного установчого документу або модельного статуту, внесення та скасування заборони вчинення реєстраційних дій, внесення змін до відомостей про відокремлений підрозділ; створені нові друковані форми документів (заява, рішення про відмову) та оновлені наявні (витяг, виписка, опис поданих документів, повідомлення про відмову); впроваджені додаткові механізми контролю та модулі безпеки, зокрема, контроль наявності сканованої копії поданого документа, підтвердження операцій в системі з використанням КЕП, ідентифікація користувача при отриманні витягу на порталі з використанням КЕП, автоматичний «LOG-OFF» у разі наявності ПЗ віддаленого керування та неактивності користувача в системі, що в свою чергу сприятиме у протидії рейдерству», - зауважив Денис Малюська.

Іншими перевагами оновленого ЄДР є:

— можливість формування запиту на видачу копій документів з реєстраційної справи;

— наявність словника адміністративно-територіального устрою з можливістю обрання вулиць з переліку, що забезпечує єдиний підхід при введенні адреси;

— оновлений атрибутивний склад форм для внесення інформації, зокрема з’явилися додаткові поля для внесення необхідної інформації в ЄДР;

— створена нова сутність – «кінцевий бенефіціарний власник», тим самим покращена якість внесення даних про кінцевих бенефіціарних власників шляхом їх чіткого структурування та відокремлення від засновників, що, в свою чергу, дозволяє розміщувати інформацію в окремих блоках при наданні відомостей з ЄДР чи публікації у відкритих даних.

Також в оновленому ЄДР передбачена технічна можливість його подальшого вдосконалення та доопрацювання.

Источник: minjust.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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