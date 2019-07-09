Мін’юст запустив реєстр власників комунальних підприємств

Міністерство юстиції виконало доручення Прем’єр-міністра Володимира Гройсмана та запустило відкритий реєстр підприємств, які надають комунальні послуги, з вказанням керівників таких компаній та їхніх реальних власників. Про це сьогодні на засіданні Уряду повідомив Міністр юстиції Павло Петренко.

Він наголосив, що реєстр буде постійно оновлюватися, а інформація в ньому подана в зручному для користування форматі й містить дані про всіх, хто є засновниками компаній, їхніми бенефіціарами, а також тих, хто такими підприємствами керує.

«Коли ми почали аналізувати інформацію про теплопостачальників, ми постали перед дуже цікавою ситуацією. Ця інформація не опублікована на сайтах місцевої влади або вона не оновлювалася з 2011 року. Складається враження, що місцева влада намагається приховати інформацію про теплопостачальників в конкретних містах і регіонах», – підкреслив Міністр юстиції.

На його переконання, це не дивно, адже в багатьох випадках власниками компаній-постачальників комунальних послуг є не місцева влада, а приватні фірми, зареєстровані в інших країнах, здебільшого в офшорах. Крім цього, досить значна частина власників – громадяни або юридичні особи з країни-агресора.

Відповідно до доручення Уряду та Володимира Гройсмана розпочинаються перевірки всіх теплогенеруючих компаній по всій країні правоохоронними органами і аудиторською службою щодо обґрунтованості встановлення тарифів за попередні періоди та спричинених збитків як споживачам, так і державі.

«Сьогодні Прем’єр-міністр доручив, щоб Міністерство юстиції включилося в цей процес. Я готовий здійснювати координацію цієї роботи. Ми надалі інформуватимемо українське суспільство про результати таких перевірок», – підкреслив очільник Мін’юсту.

Водночас він презентував розроблений Мін’юстом законопроект, який ліквідує «офшорний рай» місцевої влади з української реальності. Серед його ключових положень – закріплення на рівні закону створення публічного реєстру виконавців всіх комунальних послуг, який має містити інформацію про всіх засновників, учасників, власників акцій та кінцевих бенефіціарів таких компаній, а також про їхню структуру власності.

«Додатково законопроект передбачає заборону виступати засновниками юридичних осіб – виконавців комунальних послуг компаніями, які зареєстровані в офшорних зонах. Так само ми пропонуємо заборонити мати у власності більше 10% власності комунальних підприємств компаніям та фізичними особами з країни-агресора. Це питання національної безпеки і не допуску провокацій та зриву постачання тепла й води громадянам», – заявив Павло Петренко.

Він додав: підприємства отримають 6 місяців, щоб привести свою структуру власності у відповідність до норм закону.

«Прошу членів Уряду взяти участь у доопрацюванні цього законопроекту, щоб вже найближчим часом внести його як невідкладний на розгляд Верховної Ради. Щоб до початку опалювального сезону він став законом, а Уряд отримав додаткові інструменти захисту прав споживачів комунальних послуг», – заявив Міністр юстиції.

Також на сайті Міністерства юстиції та Уряду почав діяти онлайн калькулятор комунальних послуг, який дає можливість кожному споживачу порахувати вартість своєї платіжки відповідно до встановлених Урядом справедливих тарифів.

Очільник Мін’юсту нагадав: постанова про встановлення граничної вартості тепла та гарячої води, яку Уряд прийняв на минулому засіданні, набула чинності.

Таким чином вдалося забезпечити зниження вартості тепла й гарячої води по країні в середньому на понад 15%. Серед лідерів зі зниження: Сміла, де вартість знизилася на 40%, Дубно, де тарифи впали на понад третину, Рівне – на 22%, Чернігів – 20%.

«На виконання урядового доручення Мін’юст розпочав велику інформаційну кампанію «Я маю право на чесну платіжку» в усіх регіонах. Наші юристи й адвокати отримали відповідні інструкції. Працює гаряча лінія за телефоном 0 800 213-103, де українці можуть отримати консультацію і інформацію про найближчий центр чи бюро безоплатної правової допомоги. Ми продовжуватимемо захищати права споживачів, адже це обов’язок Уряду Володимира Гройсмана», – заявив Павло Петренко.

Реєстр теплопостачальників за посиланням: https://minjust.gov.ua/news/info/reestr-teplopostachalnikiv

Відео за посиланням: https://minjust.gov.ua/watch/pavlo-petrenko-minyust-zapustiv-reestr-vlasnikiv-komunalnih-pidpriemstv

Источник: minjust.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»