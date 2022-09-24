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24.09.2022 19:49
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Мінус 4 літаки, 5 БПЛА та крилата ракета – втрати ворога за добу

Мінус 4 літаки, 5 БПЛА та крилата ракета – втрати ворога за добу

За добу в 23 по 24 серпня для підтримки дій наземних угруповань авіація Сил оборони завдала 19 ударів. Підтверджено ураження 14 районів зосередження живої сили і військової техніки противника та 5 позицій зенітних ракетних комплексів, повідомляє Генштаб.

Крім того, підрозділи протиповітряної оборони знищили 4 літаки (Су-25, два Су-30 та один Су-34), 5 БпЛА та крилату ракету окупантів.

Ракетні війська і артилерія, зокрема, уразила 4 пункти управління, понад 10 районів зосередження живої сили та техніки противника, 3 позиції протиповітряної оборони та 4 склади з боєприпасами. Втрати ворога уточнюються.

Агентство Телевидения Новости

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