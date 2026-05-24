Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:52
Просмотров: 130

Мінус третина: малий бізнес рф на межі масового зникнення - СЗРУ

Мінус третина: малий бізнес рф на межі масового зникнення - СЗРУ

Війна проти України перевела приватний бізнес росії в режим виживання. У першому кварталі 2026 року кількість нових компаній скоротилася на 26,8% рік до року. Кожен п'ятий підприємець оцінює власні шанси на виживання у 30% і нижче, у найближчій перспективі закриється кожне третє МСП.

Тиск іде з кількох боків одночасно. Заборгованість покупців і замовників перед підприємцями навесні вперше перевалила за 8 трлн рублів – показник загального фінансового виснаження економіки. Паралельно кредити під 25–30% річних при середній рентабельності малого бізнесу в 10–15% роблять будь-яке інвестування самогубством. Вигідніше покласти гроші на депозит, ніж вкладати у власну справу.

Особливо болісно це вдарило по аграрному сектору. Рентабельність сільського господарства впала з 23% до повномасштабної війни до 15% у 2025 році. Того ж року галузь виробила продукції на 10,63 трлн рублів – і зазнала рекордних збитків понад 100 млрд. Щороку ринок залишають 6–7 тис. фермерських господарств.

Додатковий удар завдала податкова реформа. Новий поріг ПДВ у 15 млн рублів обігу й звуження патентної системи з 60 до 20 млн рублів на рік фактично позбавляють середнього підприємця будь-якого легального простору для зростання. Реакція передбачувана: бізнес іде в тінь, дробиться, мімікрує. За даними податківців, кількість нових компаній у 2025 році скоротилася на 20%, а 75% МСП не мають прибутку для розвитку.

Дефіцит кадрів лише підсилює картину. Мобілізація, еміграція й жорсткіше міграційне законодавство залишили цілі регіони без робочих рук. У прикордонних областях ситуація критична: лише з бєлгородщини виїхали понад 80 тис. працездатних людей.

Підприємці чітко розуміють: від великої війни виграли держкорпорації, банки та підрядники міноборони. Всі інші отримали зростаючі витрати, падаючий попит і державу, яка одночасно є і регулятором, і боржником, і силовою загрозою. Малому бізнесу в цій конструкції відведена одна роль: забезпечувати зайнятість. Заробляти – не передбачається.

Джерело: szru.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Оперативна інформація станом на 16:00 24.05.2026 щодо російського вторгнення
Сегодня 16:10    82
США майже повністю виключили Ізраїль із мирних переговорів з Іраном
Сегодня 10:55    120
Знищені ворожий склад БК, танк, БТР, гармата, автівка та укриття – результат роботи підрозділу РУБпАК «Прайм» (ВІДЕО)
Сегодня 10:04    129
Збито/подавлено 604 цілі: 55 ракет та 549 ворожих БПЛА
Сегодня 10:03    138
“Сталеві птахи” — фільм про авіапрорив у Маріуполь доступний до перегляду на YouTube-каналі ГУР
Сегодня 09:30    123
Диакон Андрей Кураев призвал предать патриарха Кирилла анафеме за публичную ересь
Сегодня 09:19    136
росія протягом довгого часу не припиняє спроб привласнення української культури, яка їй не належить
Сегодня 09:08    149
24 травня 1571 року Кримський хан Девлет Ґерай з військом підійшов до Москви
Сегодня 09:02    116
Сибіга: Україна розблокувала ще одне джерело фінансування для ініціативи PURL
Сегодня 08:49    149
Харківщина 24 травня
Сегодня 08:48    142
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 