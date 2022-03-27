Мобилизация в Украине: кому точно не вручат повестку, список

Верховная Рада Украины утвердила 3 марта указ президента "О всеобщей мобилизации", но некоторые категории мужчин не подпадают под мобилизацию, а также не подлежат призыву.

По ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации" не подлежат призыву такие категории граждан Украины:

Получили бронь на период мобилизации и на военное время;

Граждане с инвалидностью или временно непригодны к службе из-за проблем со здоровьем и имеют подтверждающую справку об этом от военно-врачебной комиссии на срок до полугода с последующим прохождением комиссии;

На иждивении имеют трое и более детей до 18 лет;

На иждивении имеют ребенка с инвалидностью до 18 лет или совершеннолетний ребенок с инвалидностью первой или второй группы, до достижения им 2-3 лет;

Усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели детей-сирот или детей до 18 лет, лишенные родительской опеки;

Опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, которые воспитывают ребенка, у которого: тяжелые перинатальные поражения нервной системы, тяжелые врожденные пороки развития, редкие орфанные заболевания, онкологические, онкогематологические заболевания, детский церебральный паралич, тяжелые психические расстройства, сахарный диабет I типа инсулинозависимый, острые или хронические заболевания почек IV степени;

Граждане, воспитывающие ребенка с тяжелой травмой, ребенка, который нуждается в трансплантации органа, паллиативной помощи;

Постоянно ухаживают за людьми, нуждающимися в уходе, в случае, когда нет замены;

У кого близкие родственники погибли или пропали без вести во время проведения антитеррористической операции из числа военнослужащих, сотрудников украинских военных формирований, а также предприятий, учреждений, организаций, которые привлекались к обеспечению проведения АТО;

Имеют первую или вторую группу инвалидности, имеют удостоверение или справку МСЭК, или пенсионное удостоверение, или удостоверение о назначении соцпомощи;

Имеют жену и мужа среди лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены/мужа из числа лиц с инвалидностью I или II группы;

Опекуны лица с инвалидностью, признанного судом недееспособным; лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью I группы; лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью II группы либо за лицом, которое по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения требует постоянного ухода, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход;

Народные депутаты Украины, депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым;

Работники органов военного управления, воинских частей или подразделений, предприятий, учреждений и организаций Минобороны, ВСУ, Госспецсвязи, СБУ, Службы внешней разведки, Нацгвардии, Госпогранслужбы, Нацполиции, Налоговой милиции, НАБУ, ГБР, Государственной исполнительной службы, Управления госохраны;

Другие военнообязанные или отдельные категории граждан в предусмотренных законом случаях.

Также не подпадают под мобилизацию таке украинцы:

Получатели профессионального и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты, докторанты, проходящие обучение на дневной или дуальной формах;

Научные и научно-педагогические работники учреждений высшего и профессионального предвысшего образования, научных учреждений и организаций, которые имеют ученое звание и/или научную степень, и педагогические работники учреждений общего среднего образования, если они работают по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки;

Пересекают границу с двумя своими детьми и беременной от 35 недель женой, у которой есть справка, что это подтверждает.

Согласно украинскому законодательству, граждане с инвалидностью могут быть призваны на военную службу только по их согласию и только по месту жительства.

Могут ли призвать на службу человека с инвалидностью

Закон говорит, что лица с инвалидностью могут быть призваны на военную службу по их согласию и только по месту жительства.

Могут ли призвать, если есть дети

Согласно закону, призыву не подлежат граждане, имеющие трех и более несовершеннолетних детей или самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет.

Кроме того, принудительно не могут мобилизовать родителей или опекунов, если те воспитывают несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью, тяжелобольного или травмированного ребенка, а также тех, кто имеет на иждивении совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы.

Не подпадают под мобилизацию и усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, которые воспитывают несовершеннолетних детей-сирот или лишенных родительской опеки.

Что такое бронь, как получить бронь

Военнообязанные в Украине могут получить отсрочку по мобилизации с помощью так называемой брони. В частности, статья 24 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации" говорит, что бронирование военнообязанных запаса осуществляется ради обеспечения функционирования органов, предприятий, учреждений и организаций в особый период.

Бронь могут получить военнообязанные, работающих в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления и на предприятиях, в учреждениях и организациях, для которых установлены мобилизационные задания в случае, если это необходимо для обеспечения функционирования указанных органов и выполнения мобилизационных заданий.

Источник: unian.net

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