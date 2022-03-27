Мобилизация в Украине: кому точно не вручат повестку, список
Верховная Рада Украины утвердила 3 марта указ президента "О всеобщей мобилизации", но некоторые категории мужчин не подпадают под мобилизацию, а также не подлежат призыву.
По ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации" не подлежат призыву такие категории граждан Украины:
- Получили бронь на период мобилизации и на военное время;
- Граждане с инвалидностью или временно непригодны к службе из-за проблем со здоровьем и имеют подтверждающую справку об этом от военно-врачебной комиссии на срок до полугода с последующим прохождением комиссии;
- На иждивении имеют трое и более детей до 18 лет;
- На иждивении имеют ребенка с инвалидностью до 18 лет или совершеннолетний ребенок с инвалидностью первой или второй группы, до достижения им 2-3 лет;
- Усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели детей-сирот или детей до 18 лет, лишенные родительской опеки;
- Опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, которые воспитывают ребенка, у которого: тяжелые перинатальные поражения нервной системы, тяжелые врожденные пороки развития, редкие орфанные заболевания, онкологические, онкогематологические заболевания, детский церебральный паралич, тяжелые психические расстройства, сахарный диабет I типа инсулинозависимый, острые или хронические заболевания почек IV степени;
- Граждане, воспитывающие ребенка с тяжелой травмой, ребенка, который нуждается в трансплантации органа, паллиативной помощи;
- Постоянно ухаживают за людьми, нуждающимися в уходе, в случае, когда нет замены;
- У кого близкие родственники погибли или пропали без вести во время проведения антитеррористической операции из числа военнослужащих, сотрудников украинских военных формирований, а также предприятий, учреждений, организаций, которые привлекались к обеспечению проведения АТО;
- Имеют первую или вторую группу инвалидности, имеют удостоверение или справку МСЭК, или пенсионное удостоверение, или удостоверение о назначении соцпомощи;
- Имеют жену и мужа среди лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены/мужа из числа лиц с инвалидностью I или II группы;
- Опекуны лица с инвалидностью, признанного судом недееспособным; лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью I группы; лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью II группы либо за лицом, которое по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения требует постоянного ухода, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход;
- Народные депутаты Украины, депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым;
- Работники органов военного управления, воинских частей или подразделений, предприятий, учреждений и организаций Минобороны, ВСУ, Госспецсвязи, СБУ, Службы внешней разведки, Нацгвардии, Госпогранслужбы, Нацполиции, Налоговой милиции, НАБУ, ГБР, Государственной исполнительной службы, Управления госохраны;
- Другие военнообязанные или отдельные категории граждан в предусмотренных законом случаях.
Также не подпадают под мобилизацию таке украинцы:
- Получатели профессионального и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты, докторанты, проходящие обучение на дневной или дуальной формах;
- Научные и научно-педагогические работники учреждений высшего и профессионального предвысшего образования, научных учреждений и организаций, которые имеют ученое звание и/или научную степень, и педагогические работники учреждений общего среднего образования, если они работают по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки;
- Пересекают границу с двумя своими детьми и беременной от 35 недель женой, у которой есть справка, что это подтверждает.
Согласно украинскому законодательству, граждане с инвалидностью могут быть призваны на военную службу только по их согласию и только по месту жительства.
Могут ли призвать на службу человека с инвалидностью
Закон говорит, что лица с инвалидностью могут быть призваны на военную службу по их согласию и только по месту жительства.
Могут ли призвать, если есть дети
Согласно закону, призыву не подлежат граждане, имеющие трех и более несовершеннолетних детей или самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет.
Кроме того, принудительно не могут мобилизовать родителей или опекунов, если те воспитывают несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью, тяжелобольного или травмированного ребенка, а также тех, кто имеет на иждивении совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы.
Не подпадают под мобилизацию и усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, которые воспитывают несовершеннолетних детей-сирот или лишенных родительской опеки.
Что такое бронь, как получить бронь
Военнообязанные в Украине могут получить отсрочку по мобилизации с помощью так называемой брони. В частности, статья 24 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации" говорит, что бронирование военнообязанных запаса осуществляется ради обеспечения функционирования органов, предприятий, учреждений и организаций в особый период.
Бронь могут получить военнообязанные, работающих в органах государственной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления и на предприятиях, в учреждениях и организациях, для которых установлены мобилизационные задания в случае, если это необходимо для обеспечения функционирования указанных органов и выполнения мобилизационных заданий.
Источник: unian.net