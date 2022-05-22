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Мобилизацию видишь? А она есть!

Мобилизацию видишь? А она есть!

Именно так можно охарактеризовать происходящее в России. Ведь компенсировать потери в Украине им критически необходимо, а нужного ресурса – нет. В свою очередь объявление войны, когда спецоперация развивается по плану, неправильно поймут, а объявление открытой мобилизации так и вовсе в ряде особо буйных регионов может спровоцировать бунты.

Российское командование сейчас проводит скрытую мобилизацию в приграничных с Украиной областях и не только. Например, в далёком от Украины Ульяновске развернулась целая мобилизационная эпопея!

Так, под предлогом обновления документов, в военкомат приглашаются сотрудники предприятий, а в этом месяце в Ульяновском государственном университете отдел кадров обновил данные о мужчинах призывного возраста.

В военкоматах мужчинам, вызываемым для формальностей, предлагают подписать контракт на 6 месяцев, завлекая зарплатой и социальными льготами.

Так же, очередной этап принудительной мобилизации развернули в так называемой "ЛНР", в рамках которого планируется привлечь до 3,5 тыс. выпускников местных вузов, которые уже на карандаше.

Источник: https://t.me/zloyodessit/15246

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