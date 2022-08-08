Мобілізація до української армії: коли очікується нова хвиля призову

Більшість експертів вважає, що загальну мобілізацію в Україні буде продовжено після 23 серпня 2022 року. Такий указ з'явиться відразу за указом про продовження воєнного стану.

Про це пише 24 канал.

Адвокат Адвокатського об'єднання Legal Strategy Віолетта Монастирська вважає складним заняттям складання прогнозів щодо розширення мобілізації. Причиною є непередбачуваний розвиток ситуації на фронті.

На її думку, це більш-менш можливо буде зробити після 23 серпня, коли вирішать питання продовження воєнного часу та мобілізації. Якщо до 23 серпня активна фаза бойових дій не завершиться, разом із продовженням дії воєнного стану буде продовжено і загальну мобілізацію.

Адвокат юридичної компанії "Riyako&Partners" Катерина Аніщенко стверджує, що питання про продовження мобілізації є риторичним.

“Однак, розуміючи всю ситуацію, що склалася на фронті, вважаю, що воєнний стан буде продовжено після 23 серпня. А тому тим захисникам, які зараз перебувають на нульовій позиції, потрібна ротація”, – наголосила вона.

Інші експерти вважають, що у разі продовження контрнаступу більша кількість військовослужбовців стане необхідністю ще до 23 серпня. Таким чином, продовження мобілізації – найімовірніший сценарій.

Разом з тим, якщо ЗСУ вдасться витіснити окупантів на кордони, які були до повномасштабного вторгнення, продовження мобілізації 23 серпня не буде.

Джерело: apostrophe.ua

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