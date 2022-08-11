Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:30
Просмотров: 130

Мобілізація українців із дітьми: кого не повинні призивати до армії

Мобілізація українців із дітьми: кого не повинні призивати до армії

У зв'язку з воєнним станом в Україні триває загальна мобілізація населення, однак не кожного військовозобов'язаного громадянина можуть призвати на військову службу. Існують деякі категорії осіб, які не підлягають мобілізації.

Про те, чи можуть мобілізувати батьків, у яких є малі діти, дізнавався "Апостроф".

Відповідно до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" усі чоловіки від 18 до 60 років мають військовий обов'язок та підлягають мобілізації, але у законі зазначили й винятки, зокрема, що стосуються утримання дітей.

Особи, які не підлягають мобілізації під час воєнного стану:

● жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років;

● жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років;

● жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;

● жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з тяжкими хворобами;

● жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю I чи II групи;

● люди, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років.

Джерело: donpatriot.news

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

«Такого фронту не було з часів Другої світової»: Резніков пояснив, чому Україні поки що важко контрнаступати
Сегодня 09:39    91
"Эта нация войдёт в книгу рекордов Гинесса"
Сегодня 09:26    111
11 серпня 1989 року постановою Пленуму Верховного Суду УРСР було реабілітовано учасників так званої Спілки визволення України у зв’язку з «відсутністю у діях засуджених складу злочину»
Сегодня 09:15    84
Война идёт за территории и ресурсы
Сегодня 09:03    117
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 11.08 орієнтовно
Сегодня 08:58    89
Апокалиптический "геймченджер"
Сегодня 08:52    133
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 11 серпня 2022 року
Сегодня 08:45    112
Литовські волонтери продовжуть постачати автомобілі для силовиків України
Сегодня 08:41    95
У дочок заступника Шойгу знайшли американське громадянство, – ЗМІ
Сегодня 08:20    143
Сторінку Асоціації родин захисників «Азовсталі» у Instagram розблокували
Сегодня 08:11    115
 