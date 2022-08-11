Мобілізація українців із дітьми: кого не повинні призивати до армії

У зв'язку з воєнним станом в Україні триває загальна мобілізація населення, однак не кожного військовозобов'язаного громадянина можуть призвати на військову службу. Існують деякі категорії осіб, які не підлягають мобілізації.

Про те, чи можуть мобілізувати батьків, у яких є малі діти, дізнавався "Апостроф".

Відповідно до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" усі чоловіки від 18 до 60 років мають військовий обов'язок та підлягають мобілізації, але у законі зазначили й винятки, зокрема, що стосуються утримання дітей.

Особи, які не підлягають мобілізації під час воєнного стану:

● жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років;

● жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років;

● жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;

● жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з тяжкими хворобами;

● жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю I чи II групи;

● люди, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років.

Джерело: donpatriot.news

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