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Мобілізацію в Україні не завершено, оскільки план не виконано, — міністр оборони Олексій Резніков

Мобілізацію в Україні не завершено, оскільки план не виконано, — міністр оборони Олексій Резніков

"З урахуванням сьогоднішньої ситуації цей план, прийнятий до виконання ще в лютому минулого року, безумовно не завершений і тим більше не перевищений. Ми його ще до кінця навіть не виконали. У нас немає необхідності оголошувати нову мобілізацію", — заявив керівник оборонного відомства.

Резніков додав, що Генштаб України справляється з компенсацією втрат "у спокійному, поступовому темпі".

Джерело: https://t.me/vekha/62883

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