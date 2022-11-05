Мобілізованих росіян намагаються використати для відновлення наступу на Донеччині – ISW

Аналітики ISW зауважили, що російські військові, ймовірно, намагаються використати мобілізований персонал, щоб відновити наступ у Донецькій області, однак, швидше за все, їм не вдасться досягти значних операційних успіхів.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний 4 листопада заявив, що російські війська втричі збільшили інтенсивність бойових дій на окремих ділянках фронту, щоденно здійснюючи до 80 штурмів.

У Генштабі України повідомили, що зараз російські війська зосереджують наступальні дії в напрямку Бахмута, Авдіївки та західної частини Донецької області.

4 листопада речник Східного угруповання військ України Сергій Череватий заявив, що російські війська, намагатимуться захопити Бахмут і Соледар у Донецькій області, щоб Росія могла оголосити про певний успіх, оголосивши про “звільнення” Донбасу, хоча це не дасть Росії контроль над усім регіоном.

Череватий також наголосив на присутності мобілізованих росіян на Бахмутському напрямку. Це той напрямок, де не повинно було б бути багато мобілізованих, оскільки там вже є значна кількість найманців ПВК “Вагнер” та проксі-підрозділів.

Експерти додали, що раніше російські окупанти намагались здійснити наступ поблизу Бахмута та Вугледара, однак спроба була невдалою через недостатню кількість мобілізованих.

“Очевидна інтенсифікація російських ударів у Донецькій області, ймовірно, свідчить про те, що російські війська повторюють цю помилку на цій ділянці фронту. Збільшення кількості особового складу на передових позиціях може дозволити російським силам досягти певних успіхів у Донецькій області, але погана підготовка, матеріально-технічне забезпечення та командування продовжуватимуть перешкоджати російським силам досягти значних операційних успіхів, які суттєво вплинуть на хід або результат війни”, – резюмували аналітики.

Агентство Телевидения Новости