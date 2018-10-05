«Моё мнение уже не учитывается»: Сенцов объяснил прекращение голодовки

Письмо Сенцова продемонстрировал его адвокат Дмитрий Диндзе, который сегодня навещал режиссера в колонии, сообщает «Настоящее время».

В письме, датированным 5 октября, говорится:

«В связи с критическим моего здоровья, а также начавшимися патологическими изменениями во внутренних органах, в самое ближайшее время ко мне запланировано применение принудительного питания. Моё мнение при этом уже не учитывается — якобы я уже не в состоянии адекватно оценивать уровень здоровья и опасности, ему грозящие.

Насильственное кормление будет проводиться в рамках реанимационных мероприятий по спасению жизни пациента. В данных условиях я вынужден прекратить свою голодовку с завтрашнего числа, т.е. с 06.10.18 г.

145 дней борьбы, минус 20 кг веса, плюс подорванный организм, но цель так и не достигнута. Я благодарен всем, кто поддерживал меня и прошу прощения у тех, кого я подвел... Слава Украине!»

По словам Дмитрия Диндзе, Сенцов напишет заявление о прекращении голодовки, и его передадут руководству колонии в субботу, 6 октября.

«Естественно, Олег не хотел прекращать голодовку, это вынужденная мера», — сказал адвокат. И добавил, что Сенцов «не хотел быть «овощем», прикованным к кровати в реанимации».

«Давление на него постоянно оказывали, не проходилони одного дня, чтобы к нему не приходили психологи, психиатры, сотрудники колонии, которые его обрабатывали. Но он хочет избежать насильственных мер и того, чтобы его не накачали психотропными препаратами», — подчеркнул Диндзе.

Он также добавил, что у режиссёра серьезные проблемы с внутренними органами, и никто не может прогнозировать, как пройдет выход из голодовки.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что будет добиваться скорейшего допуска к режиссёру. По её мнению, отказ от голодовки означает, что он «в критическом состоянии, практически за чертой».

«Я требую от РФ ускорить процесс моего допуска к Олегу Сенцова. Мне надо лично убедиться, что его жизни сейчас ничего не угрожает. Если надо, то я хоть сегодня уеду в колонию в Лабытнанги», — написала Денисова на своей странице в Facebook.

Она также настаивает, чтобы Сенцову предоставили «лучших независимых медицинских специалистов», которые проведут полный медосмотр, и показали заключение о состоянии его здоровья. По словам Денисовой, схему выхода из голодания должны разработать профессиональные специалисты-диетологи. «Этих врачей мы можем привезти из Украины или Европы», — добавила омбудсмен.

Олег Сенцов припинив голодування. Це означає, що він у критичному стані, практично за межею. В РФ виключно словесно,...

Опубликовано Людмилой Денісовой Пятница, 5 октября 2018 г.

В российской Федеральной службе исполнения наказаний сегодня заявили, что украинский режиссёр Олег Сенцов, приговорённый к 20 годам колонии, прекратил голодовку.

Сенцов голодал с 14 мая. Он требовал отпустить всех украинцев, незаконно удерживаемых Россией.

В августе омбудсмен Людмила Денисова говорила, что ведутся переговоры по освобождению Сенцова. Одним из вариантов называли его обмен на на россиянина Алексея Седикова.

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