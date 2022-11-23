Могли б вже знести путіна за місяць: навіщо США розтягують перемогу України в часі

Сполучені Штати могли б надати ЗСУ достатньо зброї, щоб розгромити окупантів до зими. Та Байден з демократами дуже обережні. Цьому - низка причин.

▶️ Офіційна – щоб не спровокувати схибленого фюрера на застосування ядерної зброї. «Ми не хочемо бути втягнутими у ІІІ світову війну, збиваючи російські літаки та входячи в прямі зіткнення», - заявляє Байден.

Та насправді американська зброя вже давно й у великих кількостях знищує російські війська.

▶️ Реальна - в США немає відповідей на питання, що буде з росією після путіна? Вашингтон остерігається, що найбільша ядерна держава зануриться у громадянську війну, а ядерна зброя потрапить до рук неадекватів типу Прігожина та Кадирова.

● Перш ніж завдати режиму путіна остаточного удару, Вашингтон має сформувати чіткий план, - "що далі?".

● Майбутнє росії не вирішити без переговорів з Китаєм. Останніх декілька років рф і КНР почали зближатися, і слідом за москвою, Пекін теж почав погрожувати великою війною. США можуть опинитися поміж двох вогнів.

● Якщо росія розвалюватиметься безконтрольно, то Китай захопить багаті на ресурси території Далекого Сходу і ще дужче посилиться. США цього точно не хочуть. Тому Вашингтон зараз в активних перемовинах з Китаєм. Деякі міжнародні аналітики вважають, що саме від успіху цих переговорів і залежить дата і формат перемоги України над орками.

▶️ Є психологічні фактори.

● Сам Байден уже не в тому віці для ухвалення рішень у стилі Кеннеді часів карибської кризи. Дідусь Джо подався на вибори, щоб усунути Трампа, а довелося рятувати світ від армагеддону.

● Міжпартійна боротьба та голоси трампістів не сприяють одностайності у допомозі Україні.

● Вибори президента США відбудуться 2024 року. Байден збирається йти на новий термін. Головний його актив – це перемога України та США у війні проти одвічного суперника. Але до виборів ще далеко… Як до завершення перемовин з Китаєм.

✔️ Варто оцінювати ситуацію глобально. Майбутні події – у росії та Китаї – сформують новий світовий порядок на десятиліття. Поспішний крок може стати фатальним, всі головні гравці вичікують на хід опонента.

Вашингтон також «поспішає повільно». Наскільки це правильне рішення, покаже тільки час.

Незабаром дізнаємося.

Джерело: https://t.me/orestokratiia/473

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