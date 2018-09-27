«Молчание убивает». В Харькове пройдет акция в поддержку активистов

Участники акции «Молчание убивает» собираются пикетировать здание Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, требуя активнее расследовать нападения.

«Кулаки, кастеты, ножи, кислота, пули. Более 50 нападений на активистов только за последний год. 50 нападений и ни одного заказчика. Ни одного», — пишут организаторы на странице акции в Facebook.

Пикет проведут на улице Жён Мироносиц, 5. Он начнётся в 18.00.

Аналогичная акция сегодня вечером пройдёт и в Киеве. Поводом послужило видеообращение активистки и советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк, которая находится в больнице после нападения — 31 июля её облили серной кислотой.

В обращении, которое 26 сентября опубликовало «Громадське», Гандзюк перечисляет активистов, также ставших жертвами нападений. Среди них — харьковчане Дмитрий Булах и Евгений Лисичкин, житель Чугуевского района Николай Бычко.

«Кто заказал всех этих людей? Кто покрывает заказчиков? Почему такое количество расследований саботируется? Почему мы должны терпеть, пока самых активных из нас убивают и калечат?», — говорит Екатерина Гандзюк.

На депутата Харьковского облсовета, главу общественной организации «Харьковский антикоррупционный центр» Дмитрия Булаха напали 30 августа 2017 года, когда он шёл из дома к станции метро «Тракторный завод» через лесополосу. Двое неизвестных ударили его по голове, избили и скрылись. В мае 2018-го начальник ГУНП в Харьковской области Олег Бех сообщил, что подозреваемые задержаны. В сентябре их дело передали в суд.

В сентябре 2017 года также напали на другого представителя «ХАЦ», Евгения Лисичкина. Серьёзных травм он не получил. Полиция квалифицировала нападение по статье «Хулиганство». Вскоре после происшествия двое жителей Харькова признались, что им заплатили 5 тысяч гривен за инсценировку нападения.

Эко-активиста Николая Бычко из посёлка Эскар Чугуевского района нашли повешенным 5 июня 2018 года. Дело начали расследовать как самоубийство, однако родственники и друзья погибшего в эту версию не верили. Полиция также начала прорабатывать версии убийства и доведения до самоубийства.

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