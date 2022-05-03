Молдавская синица к 9 мая

Генеральный замысел "специальной операции" путинского режима против Украины оказался недостижимым для реализации на практике. Уже все меньше сомнений в том, что Москва рассчитывала на молниеносный захват столицы Украины, смену высшего руководства страны и быстрое принуждение Киева к капитуляции на ее условиях. В пользу данной версии свидетельствуют множество моментов: 1. попытки захвата спецназом Офиса президента Зеленского с целью его ликвидации по кабульскому сценарию 1979 года; 2. осуществление ИПСО для организации военного переворота некой группой "военных патриотов"; 3. стремительный вывод войск из северной части Украины после шести недель топтания в районе столицы; 4. отсутствие какой-либо координации между группировками вторжения в надежде, что после свержения украинской власти ВСУ сложат оружие; 5. общая численность контингента "СВО", явно не рассчитанная на повсеместное серьезное сопротивление.

Таков далеко не полный список аргументов, объясняющих крах российского вторжения, во время которого путинское командование показало себя абсолютно бездарным с точки зрения военной стратегии. На этом фоне аппеляции Путина к образу адмирала Ушакова для описания качества комсостава росармии выглядят срамным издевательством над памятью флотоводца прошлого.

То, что российские варвары сделали с "освобожденным" до основания Мариуполем, войдёт в анналы крупнейших военных преступлений мировой истории без права на малейшее оправдание.

Фантомными болями краха блицкрига объясняются свежие заявления главы МИД РФ Лаврова, что Россия не требует от Зеленского сдаться, а убеждает "приказать остановить сопротивление". Признанием бессилия армии вторжения выступают его же слова про нежелание подгонять действия военных под какую-то дату, включая День победы. Для российских патриотов это какое-то кощунство. Их рвет от вопроса: нам опять утереться и признать, что гибель 24000 военных, в т.ч. практически всей элиты спецназа, – победный результат?

Сам вождь предстает с таким "успехом" обплеванным жалким обманщиком, хулителем "дела дедов", "бравших Берлин". Он не оправдал надежды, ведь кормит наследников "великой победы" жалкими херсонскими крохами. Для спасения имиджа лидера "мировой державы" нужны какие-то мощные антикризисные решения.

Самое время напомнить, что помимо Украины, Путин выбрал своей мишенью и соседнюю Молдову, которая тоже должна пройти "денацификацию" из-за активного сближения с ЕС и НАТО. Неделю назад замком Центрального ВО ВС РФ Минникаев указал на цель Кремля: захватить всю южную часть Украины для получения сухопутного выхода к приднестровскому аппендиксу, где "ущемляют русскоязычных". От данного заявления холодным потом покрылось высшее руководство Молдовы и главари "ПМР". Но у россиян уже нет качественного ресурса для штурма Николаева и Одессы с целью выхода к Днестру. Оборону ВСУ оккупантам не взломать. Поэтому одобрено решение нападения на прозападную Молдову по лекалам "украинского плана". 9 мая Путин, как и в случае с Мариуполем, может объявить, что Донбасс почти "освобождён", и теперь настала пора "спасать" Приднестровье. Вероятно, Путин примет решение признать независимость "ПМР". И как следствие, фактически объявит войну Кишинёву, располагающего малочисленной армией. Но вместо прямого вторжения ставка делается на план российских спецслужб по нейтрализации молдавского руководства в условиях масштабной дестабилизации республики на почве провокаций к 9 мая. Так сказать суворовской хитростью брать. В ход пустят политсилу Додона, агентурную сеть ФСБ в Гагаузии и диверсионные группы ГРУ, закинутые из Приднестровья. Чтобы заполучить в руки молдавскую синицу российские спецслужбы будут вон из кожи лезть. Для них это последний шанс удержать путинский режим от падения и не быть похороненными под его обломками.

Источник: https://t.me/sytosokrata/611

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