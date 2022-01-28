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Молдова продолжит добиваться вывода войск РФ из Приднестровья

Молдова продолжит добиваться вывода войск РФ из Приднестровья

Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску заявил, что Кишинев будет настаивать на выводе русских войск из Приднестровья и уничтожении боеприпасов со сроком хранения. Об этом он сказал на брифинге после заседания правительства, сообщают российские СМИ.

«Молдова будет продолжать настаивать на выводе российских войск. Это остается важной задачей для руководства страны. Решать эту проблему будем на основе диалога, конкретных действий. Этот диалог постоянно ведется с нашими российскими партнерами», — сказал Попеску.

Он сообщил, что на прошлой неделе делегация министерства во главе с госсекретарем Русланом Болбочаном была с визитом в Москве. По словам министра, во время визита обсуждалась подготовка к заседанию межправкомиссии в марте 2022 года, повестка дня которой будет носить исключительно социально-экономический характер. Попеску также сказал, что был «несколько обсужден газовый вопрос».

«Также состоялся обмен мнениями по утилизации российских боеприпасов» — сказал министр.

Источник: sprotyv.info

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