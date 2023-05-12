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Молдова відмовилася від планів обмежити імпорт зерна з України

Молдова відмовилася від планів обмежити імпорт зерна з України

Молдова відмовилася від планів обмежити імпорт зерна з України, повідомив міністр сільського господарства Володимир Боля. За його словами, обсяг імпорту агропродукції з України є незначним: загалом імпортовано близько 177 т пшениці та 4000 т насіння соняшника.

(https://forbes.ua/news/moldova-vidmovilasya-vid-planiv-obmezhiti-import-zerna-z-ukraini-11052023-13606)

▶️ Ключові факти

«Це рішення дало б нульові результати. Натомість Україна ввела б обмеження на ввезення молдавської продукції, і тоді багато чого було би втрачено», – заявив Боля.

За словами міністра, обсяг імпорту агропродукції з України є незначним: загалом імпортовано близько 177 т пшениці та 4000 т насіння соняшника.

Боля також прокоментував можливу заборону транзиту зерна з України через Молдову. Міністр наголосив, що Кишинів не розглядає такий захід.

▶️ Контекст

Єврокомісія з 2 травня до 5 червня заборонила імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику українського походження до Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини.

5 травня Боля заявив, що Молдова планує запровадити тимчасові обмеження на імпорт зернових та олійних культур з України. Раніше Асоціація фермерів Молдови закликала Мінсільгосп тимчасово обмежити імпорт української сільгосппродукції.

Молдавські фермери вважають, що обмеження імпорту української продукції, запроваджене у деяких країнах ЄС, призведе до зростання цієї продукції у Молдові. Асоціація стверджує, що обвал цін на зерно та олійні культури вже поставив на межу банкрутства тисячі дрібних та середніх фермерів.

У відповідь в уряді України заявили, що готують рішення про заборону імпорту з Молдови. «Ми повідомили Кишиневу: будь-яке обмеження з боку Молдови вважатиметься вкрай недружнім кроком і спричинить невідкладну заборону всього імпорту з Молдови», – сказав заступник міністра економіки – торговий представник України Тарас Качка.

Джерело: https://t.me/Forbes_Ukraine_official/10554

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