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Молдова змінила правила в’їзду, в тому числі для українців

Молдова змінила правила в’їзду, в тому числі для українців

З 16 серпня у Молдові почали діяти нові правила в'їзду через поширення коронавірусу.

Про це повідомляє NewsMaker.

Тепер на кордоні потрібно представити один із трьох документів. Це або сертифікат про повний курс вакцинації, або негативний ПЛР-тест на коронавірус, або довідка про те, що прибулий перехворів коронавірусом протягом останніх шести місяців.

Тим, у кого немає цих документів, доведеться дотримуватися 14-денного карантину.

Це не стосується дітей до 12 років, учнів до 18 років, які їдуть на іспити або навчання, і громадян, які приїжджають на лікування.

Ті, хто вже провів сім днів на карантині і не захворів коронавірусом, може здати ПЛР-тест або антиген-тест на COVID-19 і, якщо він негативний, вийти із самоізоляції.

Крім цього, з 16 серпня в аеропорт Кишинева будуть пропускати тільки мандрівників. Люди, які їх проводжають і зустрічають, перебувати в будівлі не зможуть.

Також в Молдові почали діяти нові правила відвідування закритих ресторанів і барів, театрів, музеїв, кінотеатрів, бібліотек, розважальних місць, фітнес-центрів басейнів. Тепер там дозволена присутність не більше 50% людей від максимальної місткості приміщення, і не більше 250 осіб. Те саме правило стосується масових і урочистих заходів.

Источник: epravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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