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Молитва, квіти та лекція – як на Харківщині вшанували Героїв Крут (ВІДЕО)

Молитва, квіти та лекція – як на Харківщині вшанували Героїв Крут (ВІДЕО)

29 січня в Україні відзначають річницю бою під Крутами. Згадували героїчний подвиг студентів, які 103 роки тому віддали свої життя за незалежність держави, і в Харкові.

Антон Малиновський, кореспондент

Біля пам’ятного знаку на честь самовизначення української нації зібрались представники харківських патріотичних організацій та духовенство. Вони вшановують пам’ять героїв Крут молитвою та покладанням квітів.

103 роки тому в бою під Крутами захищали Україну та віддали свої життя кілька сотень юнаків. Серед них були студенти київських навчальних закладів. Співорганізатор акції Назар каже: хлопці стали легендою одразу ж після свого подвигу. І пояснює: забувати бій під Крутами не можна.

Назар Божинський, сотник Харківської пластунської сотні Чорних Запорожців

Та подія, вона сьогодні актуальна, як і завжди. Тому що зараз триває війна. Московщина, Росія напала на Україну. І як в 14-му році добровольці-студенти, вільні козаки, будь-хто став майже з голими руками на оборону України, так і тоді герої-крутянці.

У пам’ять воїнів, які віддали життя за незалежність України, провели панахиду та церемонію покладання квітів.

Юрій Даниленко, член Харківської обласної ГО “Спілка ветеранів АТО”

Нам потрібно нагадувати спільноті, не тільки патріотичній, але і спільноті, які проживають у Харкові, але не є в душі громадянами України. 01:15 СКД 01:30 І ми цим громадянам повинні нагадувати, що є справжні українські цінності.

Також у Харкові проводять лекцію та демонструють фільм про героїв Крут.

Источник: objectiv.tv

Автор: Антон Малиновский

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