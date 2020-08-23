МОН оновлює порядок, за яким замовляють та видають дипломи про профосвіту – він адаптований до реальних ситуацій і визначає відповідальність усіх, хто має доступ до ЄДЕБО

Замовники документів про професійну освіту зможуть використовувати усі можливості Єдиної державної бази з питань освіти (ЄДЕБО), матимуть чіткий алгоритм для виготовлення дублікатів та виправлення помилок. Оновлений Порядок замовлення, виготовлення, видачі та обліку документів про профосвіту був розміщений для громадського обговорення на сайті Міністерства. https://mon.gov.ua/ua/news/mon-proponuye-dlya-poryadok-zamovlennya-vigotovlennya-vidachi-ta-obliku-dokumentiv-pro-ppto-derzhavnogo-zrazka

“Тривалий час ми отримуємо зауваження від закладів про те, що у чинному Порядку не враховано багатьох ситуацій, які реально відбуваються на практиці. Найбільше з них стосуються замовлення дублікатів для випускників профтехів, які було ліквідовано і не мають правонаступників. У проєкті документа ми виписали різні моделі, врахували запити громадян, які зверталися до нас за роз'ясненнями. Зараз для нас важливо почути щонайбільше думок стейкхолдерів і видати документ, який вирішить існуючі проблеми”, – зазначила генеральна директорка директорату професійної освіти МОН Ірина Шумік.

У випадку, коли заклад припинив діяльність, за виготовленням дубліката заявник має звернутися до його правонаступника. Якщо такого не визначено, або заклад не було переміщено з тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, –в місцеве управління освіти. Воно має визначити профтех, який створить замовлення на дублікат в ЄДЕБО. Після цього особа зможе отримати документ впродовж 20 днів.

Для осіб з порушеннями зору закладено можливість отримати диплом або його дублікат шрифтом Брайля. Там вказуватимуть назву закладу, дату видачі, серію та номер диплома, назву здобутої професії. Для отримання такого документа достатньо подати у заклад, де проходило навчання, відповідну заяву.

Окремо у Порядку прописані обставини, за яких заклад має анулювати інформацію про учня в ЄДЕБО. Фактично ця дія означатиме, що в офіційних електронних реєстрах не буде жодних даних про цю особу.

Здійснити такий крок заклад зможе у таких ситуаціях:

● учень не склав державну кваліфікаційну атестацію;

● випускник не забрав диплом впродовж року;

● учень не отримав диплом закладу, у якому відбулась реорганізація (злиття, приєднання, поділ, перетворення) або він був ліквідований;

● набрало законної сили рішення суду про анулювання диплома;

● до моменту внесення відомостей про видачу документа виявлено помилку в інформації, що відтворюється;

● інформацію про видачу диплома внесено помилково.

Надати зауваження та пропозиції до проєкту Порядку може кожен охочий до 30 вересня 2020 року на електронну адресу: dzhus@mon.gov.ua

Источник: mon.gov.ua

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