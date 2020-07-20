МОН розглядає три можливі сценарії початку навчального року

Т.в.о. Міністра освіти і науки України Сергій Шкарлет у межах робочого візиту до Чернігівської області зустрівся з керівництвом обласної адміністрації, керівниками закладів загальної середньої, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної) та вищої освіти. Під час зустрічі він розповів про три можливі сценарії початку нового навчального року. Візит відбувся сьогодні, 17 липня 2020 року.

«Навчальний рік для більшості учнів розпочнеться традиційно: діти підуть у школу 1 вересня. Спільно з МОЗ ми здійснюємо моніторинг епідеміологічної ситуації у кожному регіоні та розробляємо можливі сценарії. Найближчим часом будуть впроваджені відповідні алгоритми, про що МОН надасть докладні роз'яснення. Також не виключено, що навчальний процес може відбуватись у змішаній формі», – зазначив т.в.о. Міністра освіти і науки України Сергій Шкарлет.

Навчальний рік в Україні розпочнеться відповідно до одного з трьох сценаріїв. Рішення щодо обрання сценарію, за яким буде відбуватись навчання, визначатимуть регіональні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, залежно від особливостей епідеміологічної ситуації в конкретному регіоні:

● варіант перший – низький рівень захворюваності, відвідування закладів освіти дозволено у звичайному режимі;

● варіант другий – високий рівень захворюваності, освітній процес забезпечується дистанційно;

● варіант третій (найбільш імовірний) – середній рівень захворюваності, освітній процес забезпечується як дистанційно, так і в закладах освіти з дотриманням правил дистанціювання та гігієни.

На завершення свого візиту Сергій Шкарлет привітав освітян Чернігівщини з отриманням державних нагород.

Источник: mon.gov.ua

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