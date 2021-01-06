МОН розпочало підключення шкіл до безкоштовного сервісу електронних журналів та щоденників

Після успішного тестування модуля е-журналів та е-щоденників МОН розпочало активне поширення сервісу серед шкіл, що ще не мають їх у користуванні, на безкоштовній основі. Модуль E-Journal є частиною модернізованої державної системи АІКОМ (управління здійснює державна установа «Інститут освітньої аналітики») зі збору, зберігання та управління даними та створений у межах реалізації стратегії цифрової трансформації у сфері освіти.

«Розроблений функціонал модуля E-Journal сьогодні є об’єктивно компромісним з огляду на необхідність оперативного впровадження сучасних цифрових технологій в освітній процес у всіх школах країни. Ті школи, які сьогодні вже застосовують подібні комерційні продукти, за бажанням зможуть і надалі користуватись ними. Ми плануємо побудувати їх зв’язок із системою АІКОМ, де будуть акумулюватись дані, зокрема, про успішність навчання всіх учнів. Усі інші школи зможуть отримати безкоштовний доступ до електронних журналів і консультаційну підтримку щодо підключення сервісу та користування ним. Це лише перший крок до розширення функціональних можливостей системи АІКОМ, яка згодом стане потужним інструментом для аналізу освітніх даних та ухвалення відповідних управлінських рішень», – зазначив заступник Міністра освіти і науки України з питань цифровізації Артур Селецький.

Сервіс доволі простий у користуванні та має дружній інтерфейс, через який організовано доступ до різних сторінок: дані про учнів, розклад уроків, списки відвідування, домашні завдання тощо. Інформація буде вноситись вчителями, а за допомогою логіна й пароля батьки та учні зможуть отримати доступ до неї.

Батьки в режимі онлайн у е-щоденниках бачитимуть інформацію про присутність дитини на навчанні, рівень її успішності, коментарі та поради вчителів, а учні – отримуватимуть завдання, слідкуватимуть за розкладом тощо.

Розроблення модуля E-Journal розпочалося ще восени 2020 року, вже у жовтні відбулось його пілотування та навчання адміністраторів (відео-вебінар розміщено за покликанням). Після доопрацювання модуль відповідним Наказом МОН було введено в промислову експлуатацію та відкрито для використання учасниками освітнього процесу.

Алгоритм підключення ЗЗСО до E-Journal відбувається в чотири кроки.

Крок 1. Заклад освіти надсилає на електронну адресу ДНУ «Інститут освітньої аналітики» (ejournal@iea.gov.ua) запит щодо підключення з обов’язковим зазначенням наступної інформації:

● регіон (область);

● місто/ОТГ;

● назва закладу освіти з вказанням його ID у системі ДІСО;

● ЄДРПОУ закладу освіти;

● ПІБ відповідальної особи (адміністратора);

● електронна адреса відповідальної особи (адміністратора);

● телефон відповідальної особи (адміністратора).

Крок 2. ДНУ «Інститут освітньої аналітики» розглядає звернення, створює в E-Journal адміністратора для даного ЗЗСО з відповідними правами доступу.

Крок 3. Система E-Journal автоматично генерує права доступу та надсилає запрошення на вказану електронну адресу адміністратора закладу освіти.

Крок 4. Відповідальна особа, отримавши права доступу, авторизується в системі й розпочинає роботу.

За перші дні роботи сервісу у відкритому режимі до нього підключилися понад 100 шкіл.

Наразі Інститут освітньої аналітики отримав звернення від закладів вищої освіти та професійно-технічної освіти щодо бажання також використовувати функціонал державних електронних щоденників та журналів і працює над реалізацією цього завдання.

Источник: mon.gov.ua

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