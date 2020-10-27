МОН спільно з Британською радою розпочало новий етап підготовки вчителів англійської мови за оновленою моделлю

Міністерство освіти і науки України та Британська Рада в Україні розпочали наступний етап професійного розвитку вчителів англійської мови закладів загальної середньої освіти, головною метою якого є забезпечення наступності та сталості у навчанні іноземних мов відповідно до Концепції «Нова українська школа».

«Протягом шести місяців більше 3 000 вчителів англійської мови пройдуть навчання за оновленою моделлю, яку запропонувала нам Британська Рада в Україні. Двісті тренерів, які у 2018-2019 рр. успішно провели навчання вчителів початкової школи, тепер навчатимуть вчителів 5-9 класів у дистанційному форматі із використанням сучасних інформаційних технологій», – зазначив т.в.о. Міністра освіти і науки України Сергій Шкарлет.

Модель передбачає такі компоненти:

Теоритичний – навчання вчителів на онлайн-курсі «Навчання англійської мови у новому контексті: базова середня освіта». Курс складається з 5 модулів та охоплює такі теми:

● розуміння учнів, їхніх потреб та навчальних уподобань;

● планування уроків для досягнення конкретних обов’язкових результатів навчання;

● оцінювання учнів; ключові вміння 21-го століття;

● ефективне управління діяльністю на уроці.

Практичний – опанування ресурсів платформи Online Teacher Community, участь у дискусіях, форумах, семінарах-практикумах та застосування набутих знань та умінь у класі. Кожен вчитель матиме на онлайн-платформі власне портфоліо.

Тренери проводитимуть для вчителів на платформі Online Teacher Community кожного місяця з листопада 2020 р. до березня 2021 р. семінари-практикуми. Метою застосування саме такого формату є навчання через рефлексію, зворотній зв’язок, обмін досвідом та моделювання різних ситуацій. За підтримки тренерів вчителі опанують комунікативні методи, застосовуватимуть набуті знання й уміння у власній практиці навчання, аналізуючи власну діяльність і діяльність учнів.

Крім того, вчителі під час програми мають опанувати вміння користування електронними ресурсами, які зібрані на освітній платформі NUS-English.com.ua. Зокрема для вчителів англійської мови базової школи там зібрані матеріали за такими напрямами: «Розуміння учнів», «Мотивація учнів», «Планування уроків у новому контексті», «Управління процесом учіння», «Дистанційне навчання», «Ключові уміння 21-го століття», «Оцінювання для учіння».

Після успішного виконання програми професійного розвитку в повному обсязі всі учасники отримають сертифікат Міністерства освіти і науки України та Британської Ради.

Источник: mon.gov.ua

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